I Lost tornano con la nuova canzone “Siamo persi”

I Lost tornano sulla scena musicale con un nuovo brano: “Siamo Persi” è un inno alla sensazione di alienazione che ci si porta dentro!

“Siamo Persi” è la nuova traccia dei Lost dopo il successo del precedente singolo “Come ogni venerdì” che ha visto la band collaborare con i Dari, sia per la traccia, che in un vero e proprio tour in cui i due gruppi hanno contribuito a riportare in auge le sonorità pop punk tipiche dei primi anni 2000.

Il nuovo singolo proposto è una canzone scritta per tutte quelle persone che si sentono emarginate, vulnerabili e sole.

Un inno che mette in campo quel disagio e alienazione che spesso ci si porta dentro e che si ha paura a mostrare al mondo, una lotta costante per trovare un senso di stabilità, una realtà fatta di ferite aperte che lasciano cicatrici profonde.

Musicalmente il sound si avvicina sempre di più al punk rock melodico di band come Sum 41, Story of The Year aprendo nuove strade per il futuro della band.

I Lost sono stati tra le band più influenti degli anni 2000. Negli anni hanno ottenuto grandi successi e riconoscimenti (tra cui un Mtv Europe Music Awards nel 2009, un Dvd di Platino, dischi d’oro e numerosissimi altri premi), collaborazioni internazionali (Joel Madden dei Good Charlotte) che hanno permesso alla band di calcare i palchi di tutta Italia con lunghe tournée e che li ha fatti conoscere ad un pubblico via via sempre maggiore.

I Lost ora sono tornati con un sound potente, serrato che si avvicina sempre di più alle sonorità pop punk, punk rock d’oltreoceano con testi concreti e melodie dirette, in cui emerge una chiara fotografia dello stato d’animo in cui ci si trova in quest’epoca fatta di insicurezze, solitudine, perdita di contatti umani, paura ma anche speranza e voglia di lottare per i propri sogni.