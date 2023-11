Fuori “Fatemi capire”: è il nuovo singolo di Gionta

Arriva in radio e nei digital store “Fatemi capire”, nuovo singolo di Gionta, scritto dallo stesso artista e prodotto insieme a Roberto Gabrielli

Il brano nasce dalla composizione in vocal looping attraverso la creazione di accordi vocali sulla loop station di Gionta con in seguito l’aggiunta in studio di beat, synth e altri elementi elettronici vari.

“Il testo di questo brano è una vera e propria preghiera – racconta il cantautore – prego affinché le parole tornino in ordine nella mia mente e che lo possano fare nei giusti momenti. Diverse domande sono presenti nel testo ed è presente il concetto di abbandono: molte persone hanno la tendenza ad abbandonare le nostre vite e mancano costantemente parole e comunicazione”.

https://www.instagram.com/giontafdaga/

https://www.facebook.com/giontafdaga

Mattia Uldanck si è occupato del videoclip ufficiale disponibile su Youtube.

https://youtu.be/MXMEM0E6q6c

Antonio Francesco Daga (in arte Gionta) nasce a Sassari il 20 gennaio 1995 e vive in una piccola frazione della cittadina di Alghero. Inizia a cantare sin da bambino e ad esibirsi dai 12 anni circa con alcune band hard rock locali. Durante gli anni delle scuole superiori incontra il suo grande amico e chitarrista Fabrizio Zara portando avanti in parallelo un progetto di cantautorato classico dal nome AplusF.

Le esperienze con le band continuano in maniera sporadica (in quest’ultimo periodo principalmente con la band Krakatoa) mentre il progetto assieme al suo chitarrista va avanti ormai dal 2013. Nel 2016 partecipa, con il progetto AplusF, ad un piccolo tour di 3 date in Polonia. Nel 2019 parte il suo progetto solista con lo pseudonimo Antonio F ed esce con l’EP “Space Monkeys” dove la voce è assoluta protagonista con il vocal looping e l’utilizzo di una loopstation.

Nel 2021 con il nome d’arte Gionta continua con il suo nuovo album “Eyes of a desperate soul” dove la voce è sempre protagonista tramite il vocal looping, ma al progetto vengono aggiunte sonorità elettroniche, new wave e rock, con la fondamentale produzione di Matyah (Mattia Uldanck) e le importanti collaborazioni di Federico Morittu al basso e Antonio Fortunato alla chitarra.

Nel 2022 viene pubblicato l’EP “Madri, Figlie e Spiriti Stanchi”. Ha collaborato e collabora attualmente in produzioni dance/pop alternative nazionali ed internazionali.