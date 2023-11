Forum Risorsa Mare 2023 ottiene la dichiarazione di Sostenibilità

Il Forum Risorsa Mare, realizzato da The European House – Ambrosetti, riceve la dichiarazione di Sostenibilità

In coerenza con l’intento di promuovere la filiera del mare nel rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, il Forum Risorsa Mare, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto la dichiarazione di rispetto dell’iniziativa di una selezione di Obiettivi di Sostenibilità dell’ONU. The European House – Ambrosetti, in seguito a un esame documentale e a una verifica effettuata durante il Forum “Risorsa Mare” da RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi, ha conseguito un report e una dichiarazione di verifica in merito a tre aree specifiche:

• Garanzia della disponibilità e gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti (Obiettivo numero 6)

• Adozione di misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e loro conseguenze (Obiettivo numero 13),

• Rafforzamento delle modalità di attuazione e rilancio del partenariato globale per lo sviluppo sostenibile (Obiettivo numero 17)

Il Forum Risorsa Mare nasce a seguito dell’elaborazione e approvazione da parte del CIPOM (Comitato interministeriale per le Politiche del Mare) del Piano Nazionale del Mare, lo strumento di programmazione di cui si sono dotati Governo e Parlamento per avviare una politica marittima unitaria e strategica, da aggiornarsi con cadenza triennale. Grazie allo sviluppo di una propria metodologia di verifica, RINA ha misurato il contributo di politiche, strategie e attività adottate da The European House – Ambrosetti nella gestione dei contenuti, del programma e dell’organizzazione operativa del Forum “Risorsa Mare” rispetto agli obiettivi scelti dell’Agenda 2030: un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU”.