Tariffe di trasporto container in aumento per USA e UE

Le tariffe per le rotte europee sono aumentate del 1,7% nello stesso periodo, a 2,66 milioni di won, mentre quelle per la costa occidentale degli Stati Uniti sono diminuite del 3,7%, a 4,07 milioni di won. I costi di spedizione per i container diretti in Cina sono aumentati del 19% su base mensile in agosto, e quelli per il Giappone del 6,4%.

Nel frattempo, i costi per gli importatori sudcoreani per il trasporto di un container da 40 piedi dalla costa occidentale degli Stati Uniti sono diminuiti del 6,4%, a 2,48 milioni di won, mentre quelli dalla costa orientale sono aumentati del 25,6%, a 2,31 milioni di won. Le tariffe dall’Europa e dalla Cina sono diminuite rispettivamente del 14,6% e del 10,5%, per attestarsi a 1,27 milioni di won e 958.000 won.

Le tariffe di trasporto container per la costa orientale degli Stati Uniti e l’Unione europea sono aumentate rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi dall’agenzia di stampa Yonhap. La tariffa media per un container da 40 piedi dalla Corea del Sud alla costa orientale degli Stati Uniti è stata di 4,68 milioni di won (3.527 dollari USA) in agosto, con un aumento del 3,6% rispetto al mese precedente, secondo i dati del Servizio doganale coreano.