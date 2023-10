Stasera su Rai Movie il film “L’angelo del male – Brightburn”: la trama

Il film “L’angelo del male – Brightburn” con Elizabeth Banks, David Denman e Jackson A. Dunn stasera su Rai Movie: ecco la trama

Rai Movie propone martedì 31 ottobre in prima serata, alle 21.15 il film “L’angelo del male – Brightburn” di David Yarovesky. Una giovane coppia del Kansas non riesce ad avere figli: una notte nella loro fattoria si schianta una navicella spaziale con dentro un neonato. I due decidono di prendersene cura, ma con la crescita il ragazzino si rende conto di avere poteri sovrumani. E di non volerli usare a fin di bene.

La fantascienza sconfina nell’horror in questo “Brightburn” che dopo un inizio tenue cresce in termini di brutalità e tensione: molti riferimenti al mito americano di Superman, tutti in chiave rigorosamente decostruttiva, volti a mostrare un supereroe in un’ottica totalmente malefica e pericolosa. Nel cast Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn.