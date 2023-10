Maltempo al Nord: Milano sott’acqua, esonda il Lago di Como

Ondata di maltempo al Nord Italia: all’alba violenti piogge hanno colpito Milano, esondati il fiume Seveso e il Lago di Como

Il maltempo attanaglia le regioni del nord Italia. Intorno alle 4 del mattino, un nubifragio ha colpito Milano, causando l’esondazione del Seveso e numerosi allagamenti in tutta la città. Tra le zone più colpite quella di Niguarda e Ca’ Granda. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto.

MALTEMPO. GRANELLI: ESONDAZIONE SEVESO A MILANO FINITA ALLE 12

“Fiume Seveso, esondazione terminata alle ore 12.00 circa. 6 ore e 10 minuti circa di esondazione”. Lo comunica sui suoi social l’assessore alla sicurezza di Milano Marco Granelli.

ZONA NIGUARDA SOTTO’ACQUA A MILANO, ALLAGATO DEPOSITO TRENORD

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue “con la massima attenzione” le ripercussioni del maltempo su infrastrutture e trasporti. Un nubifragio ha colpito nella notte Milano e l’esondazione del Seveso sta provocando allagamenti in zona Niguarda. In particolare, in queste ore si registrano problemi in Lombardia (con ricadute sul traffico ferroviario) ed è segnalato un allagamento al deposito di Milano-Fiorenza gestito da Trenord. Il Vicepremier e Ministro e i suoi uffici stanno monitorando anche le situazioni più critiche nelle province di Piacenza e Parma. Così una nota del Mit.

ESONDATO IL LAGO DI COMO: L’ALLARME DELLA PROTEZIONE CIVILE

Preoccupazione già dalla notte per l’esondazione del Lago di Como. La protezione civile della città è al lavoro da diverse ore per proteggere le zone a rischio. “Nella notte è cresciuto rapidamente il livello del lago oltre la soglia di esondazione”, aveva fatto sapere la Protezione Civile . “I volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste davanti a piazza Cavour. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari. Seguite gli eventuali percorsi pedonali obbligati e indossate calzature idonee”.

Poi l’annuncio dell’esondazione del lago: “Da questo momento (ore 08.55) chiude il Lungo Lago all’altezza di piazza Matteotti. I volontari di Protezione Civile stanno lavorando con l’ idrovora in piazza Cavour”, scrivono su Facebook.