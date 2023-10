Lionel Messi vince l’ottavo Pallone d’Oro: Haaland e Mbappé beffati

Per Lionel Messi, un trionfo annunciato: vince l’ottavo Pallone d’Oro. Alle sue spalle il norvegese Haaland e terzo il francese Mbappé

Leo Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2023. Un successo annunciato per il 36enne campione argentino: per lui si tratta dell’ottavo e probabilmente ultimo Pallone d’Oro in carriera. Alle sue spalle il norvegese Erling Haaland, vincitore dell’ultima Champions League con il Manchester City e sull’ultimo gradino del podio il francese del PSG Kylian Mbappé. “Grazie a tutti quelli che hanno votato- ha detto Messi- Il premio arriva grazie ai miei compagni”. Messi lo aveva vinto anche nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e nel 2021.

PALLONE D’ORO: LA CLASSIFICA

Per quanto riguarda le altre posizioni, partendo dalla coda, Nicolò Barella è 27esimo nella classifica del Pallone d’Oro, edizione 2023. L’interista precede Ruben Dias, Martin Odegaard e Randal Kolo Muani, che occupano le posizioni dalla 30esima alla 28esima, ed è preceduto a sua volta da Jamal Musiala, 26esimo.

Il 25esimo posto è di Josko Gvardiol, 24esimo Bukayo Saka, 23esimo André Onana, e poi ancora Kim Min-Jae e Antoine Griezmann rispettivamente 22esimo e 21esimo. Posto numero 20 per Lautaro Martinez, meglio di lui Khvicha Kvaratskheilia, 17esimo: tra i due ‘italiani’, Harry Kane 19esimo, Jude Bellingham 18esimo. Soltanto 16esimo posto per Karim Benzema, oggi all’Al-Ittihad, lo scorso anno vincitore del trofeo. Emiliano Martinez, il portiere dell’Argentina campione del mondo è 15esimo, 14esimo Ilkay Gündogan, mentre Yassine Bounou, Robert Lewandowski e Mohamed Salah occupano le posizioni dal 13esimo all’11esimo. Decimo posto per il croato del Real Madrid Luka Modric, nono il portoghese del Manchester City Bernardo Silva. Grande soddisfazione per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen che alla sua prima nomination finisce in top 10 conquistando l’ottavo posto. Settimo posto per l’attaccante argentino del Manchester City, Julian Alvarez, preceduto dal brasiliano del Real Madrid Vinicius Jr, sesto. Nella top five lo spagnolo del City, Rodri, quinto. Ai piedi del podio il belga del City Kevin De Bruyne.

MESSI, MARADONA E IL PALLONE D’ORO: SPERO DI GIOCARE A LUNGO

“Spero di giocare ancora a lungo“. Leo Messi non ha intenzione di smettere. A 36 anni ha praticamente vinto tutto, a livello di club e di nazionale, eppure di appendere gli scarpini al chiodo non ci pensa proprio. “Devo rispondere spesso a questo, ultimamente- ha detto, dopo aver ricevuto l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera- Vediamo fino a quando fisicamente riuscirò a reggere”. Giocare, ha detto il campione argentino “è quello che mi piace fare”. A proposito di Haaland e Mbappé, per Messi saranno loro due a contendersi i futuri Palloni d’Oro: “Ho giocato con Mbappé- ha detto- so quanto è competitivo, quanto gli piace vincere. Sarà un grande duello tra loro due”.

Al momento di ricevere il Pallone d’Oro, Messi ha ricordato la leggenda dell’Argentina, Maradona, a cui ha dedicato il premio: “Vorrei ringraziare anche Diego, non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno. Era un giocatore straordinario, con un talento straordinario. Condivido questo titolo e questo trofeo con te e con tutti i nostri compagni argentini”.