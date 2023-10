Il film “Judas and the Black Messiah” stasera su Rai 4: ecco la trama

Una storia vera dall’America degli anni ’60 in prima serata su Rai 4 con il film ilm “Judas and the Black Messiah”: ecco la trama

La vera storia dell’assassinio del carismatico Fred Hampton, leader delle Pantere Nere di Chicago sul finire degli anni ’60: la ricostruisce il film di Shaka King “Judas and the Black Messiah” (2021), in onda martedì 31 ottobre alle 21.20 su Rai 4. Il film si è distinto ai 93° Premi Oscar vincendo 2 statuette su sei nomination: miglior attore non protagonista per Daniel Kaluuya e miglior canzone per “Fight for you” di H.E.R. Il giovanissimo criminale William O’Neal, si infiltra tra le Pantere su istigazione dell’Fbi guadagnando la fiducia di Fred fino a diventare capo della sicurezza del partito. Ma per gli agenti del governo, Hampton costituisce sempre più una minaccia e presto arriva l’ora in cui O’Neal è incaricato di tradire il suo leader.

Il regista Shaka King, avvalendosi anche di immagini d’archivio, racconta la storia vera del gruppo delle Pantere Nere dell’Illinois e dei tragici eventi che ne seguirono, mettendo in primo piano la figura dell’uomo che ha tradito e ha giocato un ruolo chiave nella morte di Fred Hampton. Fondendo il rigore storico dei fatti con una carica revisionista che dà spazio alla vicenda crime, “Judas and the Black Messiah” si contraddistingue anche per l’ottimo cast che affianca al già citato Kaluuya il candidato agli Oscar Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Martin Sheen e la rivelazione Dominique Fishback.