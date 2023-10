I The Elephant in radio e in digitale con “Detox Retox”

I The Elephant tornano sulla scena musicale con “Detox Retox”: è il bivio in cui ci si trova a causa delle relazioni tossiche

Detox Retox è la nuova uscita dei The Elephant, seconda con Sorry Mom!. La canzone tratta, senza giri di parole, di relazioni tossiche in diversi campi: nel lavoro, nella vita sociale e di quei rapporti che inghiottono e portano a toccare il fondo, senza che ce ne se ne renda conto, fino a raggiungere un punto di stallo, un bivio, dal quale si può decidere se rimettersi in carreggiata e risalire, oppure lasciarsi trascinare nel fondo “godendosi” lo spettacolo dell’auto distruzione.

A risalto del tema affrontato, la scelta del videoclip, che porta la regia di Giovanni Murolo, è ricaduta su una scenografia semplice ma al contempo cupa, a richiamo dello stato d’animo raccontato.

Il progetto The Elephant nasce nel Febbraio 2018 a Pesaro.

Inizialmente come trio formato da Marco Catacchio, Giovanni Murolo e Marco Sanchioni, amici di vecchia data, che con due bassi e una batteria, aggiungendo voce e cori danno vita ad uno stoner rock con influenze blues e dark desert.

Nel 2019 la band registra il primo lavoro in studio con il supporto di Luca Vagnini, un album di 10 brani dal titolo “The Elephant”, pubblicato da Karma Conspiracy.

Nel 2022 entra a far parte della band un terzo bassista, Enrico Nicolini, con il quale si preparano a tornare in studio e uscire nel 2023 con un nuovo lavoro pubblicato da Sorry Mom!.