Grande Fratello: cosa è successo nella puntata del 30 ottobre 2023

Al Grande Fratello, pace e amore tra Massimiliano e Beatrice? Intanto arriva la lettera di Garibaldi: ecco cosa è successo nella puntata di lunedì 30 ottobre

Un confronto in studio che, forse, è servito a cambiare la visione che hanno uno dell’altra. Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si sono chiariti davanti alle telecamere dello studio di Canale 5 dove viene trasmessa la diretta serale del Grande Fratello. Il loro rapporto, dopo il faccia a faccia sembra essere cambiato del tutto, e il fatto di dirsi tutto apertamente, ha rivoluzionato la visione che l’uno ha dell’altra.

In seguito alla puntata, poi, come si legge sul sito ufficiale, un brindisi fra i due ha sancito l’inizio di un nuovo capitolo fra i due concorrenti. Il resto della Casa più spiata d’Italia si chiede se è amicizia, se pace, o addirittura amore. Fra tutti, c’è Giuseppe Garibaldi che ha molti dubbi, soprattutto verso Massimiliano, da sempre considerato suo amico. Professionisti della recitazione? Ne è convinto il concorrente. Come gli altri, anche Alfonso Signorini, si legge ancora, si chieda cosa sia accaduto. “Con Massimiliano, il fatto di essere usciti ha ridimensionato il tutto e attendevo questo” afferma e spiega Beatrice e poi aggiunge: “Con Giuseppe, invece, le cose non si intersecano”.

Nessun flirt all’orizzonte tra Massimiliano e Luzzi almeno per ora: il concorrente specifica che non sta flirtando con l’attrice, per lui è importante avere l’opportunità di conoscere la coinquilina, con immensa tranquillità.

Signorini non manca di interpellare il barman scaricato da Luzzi negli scorsi giorni. “Giuseppe tu per me non esisti più, evitami, da oggi in poi e per sempre”, le aveva detto l’attrice romana. “Non so quanto questo cercarsi sia voluto da entrambi”, ha detto Garibaldi che ha confessato di sentire ancora la mancanza di Beatrice e di soffrirne.

LA LETTERA DI GARIBALDI A BEATRICE

Al termine della diretta si sono confrontati anche Beatrice e Giuseppe. “Ho capito che questa lettera ti ha salvato. Hai giocato tutto” esclama l’attrice, certa del fatto che lui abbia voluto giocarsi anche questa carta per essere salvato dal pubblico, riporta il sito ufficiale.

Giuseppe racconta di aver scritto quelle parole lontano dagli occhi indiscreti dei suoi compagni e delle telecamere: “L’ho scritta in Confessionale” afferma e spiega che avrebbe dovuto consegnargliela solo dopo una sua eventuale eliminazione per dirle tutto ciò che non era stato in grado di farle sapere. Avendola di fronte a sé, però, approfitta del momento per ribadire le sue scuse e, stanco di discutere, conclude: “È inutile che ripetiamo quello che tu hai detto a me e quello che io ho detto a te”, “Voglio che tu accetti le mie scuse”. “Non posso accettarle io, devono accettarle i miei figli” ribatte Beatrice.

Sul sito lavelenosadelgossip.it è riportata la lettera che poi, Beatrice, avrebbe letto:

“Bea, scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano. Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo. Spero che una volta usciti…Giuseppe”.

LE NOMINATION DELLA SERATA

Cesara decide di regalare l’immunità a Grecia e Giuseppe. All’interno della Superled, Beatrice manda al televoto Alex, mentre Fiordaliso fa il nome di Mirko. Quest’ultimo sceglie Giselda, Vittorio e Massimiliano invece fa il nome di Fiordaliso. È il turno di Giselda: così come Jill, Alex, Rosy e Letizia, la ragazza manda in Nomination Beatrice.

Nel segreto del Confessionale, Garibaldi manda al televoto Alex, Grecia fa il nome di Massimiliano, mentre Ciro sceglie Vittorio. È il turno di Anita: la ragazza, così come Paolo e Angelica, nomina Beatrice. Infine, Giampiero sceglie Giselda.

Beatrice, Alex, Fiordaliso e Giselda, riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), sono i quattro concorrenti in Nomination.