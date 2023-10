Giornata Mondiale del Risparmio: quanti conoscono le agevolazioni fiscali?

Giornata Mondiale del Risparmio (31 ottobre), Stannah, leader nella produzione e vendita di montascale e servoscala, indaga la conoscenza delle agevolazioni fiscali

In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio (31 ottobre), che affonda le proprie radici nell’Italia di quasi cent’anni fa come richiamo a una gestione oculata delle risorse, ci immergiamo in una riflessione dedicata al risparmio che va oltre la mera gestione finanziaria. Oggi più che mai, infatti, risparmiare significa anche investire nel proprio benessere quotidiano e nell’accessibilità alla vita domestica: in questo contesto, esploriamo il ruolo chiave di Stannah – leader di mercato nella produzione e vendita di montascale e servoscala – nel promuovere soluzioni che non solo rispondono a nuove esigenze di sicurezza e comfort, ma offrono anche vantaggiose opportunità fiscali.

Stannah Italia ribadisce infatti il proprio impegno nell’informare e far conoscere ai clienti di oggi e di domani le agevolazioni disponibili per promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche. In questo modo, lavora costantemente per favorire l’indipendenza e la libertà di movimento all’interno e all’esterno delle mura domestiche, rimanendo fedele alla propria mission: migliorare la vita delle persone. Con il Bonus Barriere Architettoniche e l’opportunità di accedere ai vantaggi ad esso collegati – cessione del credito e sconto in fattura – è possibile risparmiare fino al 75% sull’acquisto e l’installazione di un montascale: ma quanti conoscono davvero queste agevolazioni fiscali?

Secondo una ricerca condotta da Astarea, società di ricerche e analisi di marketing, sociali e di opinione per aziende e istituzioni, l’86% degli italiani ritiene che installare un montascale all’interno della propria abitazione sia molto costoso – il 5% in più rispetto al 2018, nonostante l’introduzione del Bonus abbia notevolmente ridimensionato le spese da sostenere per superare ed eliminare le barriere architettoniche. Il 59% degli intervistati dichiara di conoscere l’esistenza di agevolazioni economiche e, tra questi, il 73% è al corrente della possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi una quota dell’importo dei lavori. Tuttavia, solo il 17% ha indicato l’importo esatto della detrazione, cioè il 75%: al contrario, quasi la metà (48%) di chi è informato sulle novità fiscali mostra incertezze se interrogato sull’argomento.

“Stannah è in prima linea nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle detrazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche, facendosi portavoce delle necessità di una fetta di popolazione sempre più ampia, quella degli over 65,” spiega Giovanni Messina, General Manager Italia e Francia di Stannah. E aggiunge: “Il nostro obiettivo è da sempre la vicinanza e la cura verso il cliente, con un approccio orientato all’ascolto delle necessità di ognuno. In quanto leader di categoria, e specialmente in occasione di una Giornata importante come quella dedicata al risparmio, avvertiamo perciò la necessità di diffondere quanto più possibile la conoscenza delle agevolazioni e di fornire tutto l’aiuto necessario per usufruirne al meglio.”

L’azienda, nell’ottica di continuare attivamente a supportare i bisogni e le necessità delle figure più fragili e delle famiglie che le affiancano, è a disposizione per fornire chiarimenti sulle agevolazioni attualmente disponibili:

Detrazione fiscale del 75% : il cliente può detrarre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), in massimo 5 anni, il 75% delle spese sostenute per tutti gli interventi realizzati su edifici già esistenti al fine di superare ed eliminare gli ostacoli alla mobilità;

: il cliente può detrarre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), in massimo 5 anni, il 75% delle spese sostenute per tutti gli interventi realizzati su edifici già esistenti al fine di superare ed eliminare gli ostacoli alla mobilità; Cessione del credito d’imposta : il cliente paga la fattura totale a Stannah e poi può cedere il 75% dell’importo a un intermediario finanziario – di solito una banca – che gli restituisce la cifra corrispondente;

: il cliente paga la fattura totale a Stannah e poi può cedere il 75% dell’importo a un intermediario finanziario – di solito una banca – che gli restituisce la cifra corrispondente; Sconto in fattura: corrisponde a un vero e proprio sconto al momento dell’acquisto per un importo corrispondente alla detrazione cui il cliente ha diritto.

Con il servizio Stannah senza pensieri, infine, l’azienda offre in maniera completamente gratuita l’assistenza per destreggiarsi tra le varie incombenze burocratiche, che possono ostacolare l’accesso alle detrazioni.