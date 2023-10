Fitporn, la startup del cibo salutare, arriva in farmacia e nelle palestre

Fitporn, startup napoletana che vuole innovare il settore dell’alimentazione funzionale, entra nel circuito delle farmacie e delle palestre italiane

A tutti sarà capitato almeno una volta di imbattersi sul web nell’hashtag #foodporn, termine che identifica l’abitudine di riprendere e condividere sui social network immagini o video del cibo che si sta per mangiare realizzati utilizzando filtri, inquadrature ed effetti particolari di editing con lo scopo di far apparire l’alimento più appetitoso e invitante.

Con la definizione #foodporn dunque si intende un contenuto visivo con protagonista un alimento che è in grado di catturare e mantenere su sé stesso l’attenzione del pubblico. Più un contenuto è particolare ed esagerato e più riscuote successo e proprio per questo spesso il foodporn viene associato a un altro concetto molto conosciuto sui social: il junk food, ovvero il cibo spazzatura.

Ma solo i cibi appariscenti, ad alto contenuto di zuccheri e grassi e nocivi per il nostro fisico possono essere “belli da vedere”? Secondo la startup Fitporn , assolutamente no. Anzi, talvolta le ricette salutari possono risultare ancora più gustose e invitanti, tenendo conto del fatto che fanno bene alla salute.

Fitporn è la startup nata a Napoli che ripensa il concetto del foodporn in chiave fitness e offre ogni giorno idee e consigli sul mangiare gustoso ma in maniera salutare.

Con un team di 10 persone esperte di cucina e fitness, tra cui anche i famosi 2foodfitlovers (con oltre 1.5mln di followers sui social), il loro obiettivo è quello di rivisitare piatti sfiziosi sostituendo le parti negative con ingredienti più salutari.

“Dopo l’esperienza maturata in più di 10 anni nel settore dell’alimentazione sportiva e aver lavorato due anni per costruire uno dei più conosciuti e-commerce di cibo salutari in Italia, abbiamo deciso di sfruttare l’esperienza e le conoscenze guadagnate e creare un progetto che potesse racchiudere in un solo luogo tutto quello che riguarda il fitness healthy food. A gennaio 2023 è nato Fitporn con l’ambizioso obiettivo di innovare il settore degli alimenti funzionali, “ spiega Luca Barone, CEO e co-founder di Fitporn.

Cibo salutare: spesso una semplice sostituzione non basta, ma serve rivisitare l’intera ricetta

“Lavorando in questo settore da diversi anni e dopo esserci confrontati con i consumatori, abbiamo capito che il mercato degli alimenti funzionali – ovvero tutti quegli alimenti che oltre ad avere proprietà nutrizionali, hanno la capacità (scientificamente dimostrata) di influire positivamente su uno o più funzioni fisiologiche – non offrono molte soluzioni. E le soluzioni offerte il più delle volte non sono gustose, né golose e non invogliano le persone ad approcciarsi alla cucina salutare. Con Fitporn vogliamo rendere “porn” anche il cibo “healthy e fit” ” aggiunge Barone.

Fitporn nasce per fare luce e sfatare il mito del “se è sano non è buono” legato alla cucina funzionale. Utilizzando ingredienti selezionati ad altissimi standard qualitativi e sfruttando la sinergia tra numerosi nutrizionisti e chef membri del team, Fitporn realizza prodotti – come creme, burri, farine, confetture, aromi, cioccolato e snack – attraverso una lavorazione trasparente e monitorata.

Oltre a questo, Fitporn è un vero e proprio canale di divulgazione: sui propri canali infatti è possibile scoprire numerose video-ricette con consigli su preparazioni alternative che abbiano come punto di riferimento la cucina fit ma gustosa.

Fitporn mira a promuovere l’healthy food buono davvero, che possa aiutare a stare in forma senza rinunciare a momenti di irresistibile dolcezza.

Fitporn ad oggi ha lanciato sul mercato più di 40 prodotti suscitando l’interesse di catene di supermercati nazionali come Conad e Carrefour e registrando una crescita annua del + 250%. I prodotti Fitporn sono presenti in più di 50 farmacie in tutta Italia e la startup collabora con circa 20 palestre, per avvicinare gli atleti a una cucina più salutare, senza rinunciare alla golosità.

Nata a inizio 2022 e attiva da marzo 2023, solo nel primo anno Fitporn ha fatturato 400 mila euro. A ottobre 2022 la startup napoletana ha vinto il premio di marchio startup più innovativo d’Europa da NutraIngredients, autorità di riferimento nell’industria nutraceutica.