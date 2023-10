Dolore post-operatorio: idromorfone buona alternativa al fentanyl

L’idromorfone per via endovenosa può essere utilizzato al posto del fentanyl come analgesico oppioide in soggetti sottoposti a chirurgia per patologia oncologica

L’idromorfone per via endovenosa può essere utilizzato al posto del fentanyl come analgesico oppioide di prima linea in casi complessi di ricovero ambulatoriale prolungato in soggetti sottoposti a chirurgia per patologia oncologica. È quanto emerge da un lavoro presentato durante il congresso annuale 2023 della Society for Ambulatory Anesthesia.

“Questo progetto di miglioramento della qualità comprende due anni di analisi delle procedure ambulatoriali presso un centro di chirurgia oncologica ambulatoriale indipendente”, ha affermato Geema Shetty Masson, anestesista associato presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a New York City.

“Seguiamo casi complessi di cancro in cui le decisioni di modificare lo standard di cura che potrebbero avere un impatto sulla dimissione vengono prese da un team multidisciplinare di anestesisti, infermieri, operatori sanitari avanzati e farmacisti.”

Spinti da una carenza a livello nazionale di siringhe di fentanyl IV precaricate, Masson e i suoi colleghi hanno valutato l’uso dell’idromorfone al posto del fentanyl.

I pazienti sottoposti a procedure ambulatoriali dal 15 aprile 2019 al 17 maggio 2021 sono stati inclusi nella coorte con fentanyl come narcotico di prima linea, mentre l’idromorfone come standard di cura è stato valutato per i pazienti sottoposti a procedure dal 18 maggio al 28 dicembre 2021.

“Ad oggi, questo studio retrospettivo è la più ampia analisi sull’effetto dell’idromorfone rispetto al fentanyl, con oltre 13.287 pazienti” ha affermato Masson.

Tra i pazienti, il 35% trattati durante il primo periodo di studio ha ricevuto fentanyl come narcotico postoperatorio di prima linea per via endovenosa rispetto allo 0,8% nel secondo periodo; L’1,9% dei pazienti trattati nel primo periodo di studio ha ricevuto idromorfone come narcotico IV postoperatorio di prima linea rispetto al 32% nel secondo periodo.

La differenza più grande riscontrata tra i due farmaci è stata che l’idromorfone ha comportato un aumento della durata della degenza di 18 minuti. I tassi di reintervento erano bassi, con l’uso dell’idromorfone associato a un aumento molto piccolo del rischio di reintervento pari allo 0,48%.

“Il nostro team interdisciplinare ha concluso che, mentre l’analisi dei casi ambulatoriali ha rivelato degenze postoperatorie leggermente più lunghe, i benefici della riduzione del tempo e dello spreco dell’idromorfone IV preriempito superavano la durata del ricovero leggermente più lunga”, ha affermato Masson.

“L’idromorfone IV può essere utilizzato in sicurezza come analgesico oppiaceo di prima linea in un centro chirurgico indipendente, nonostante l’insorgenza più lenta del suo effetto e la sua durata più lunga.”

Masson ha osservato che lo studio ha rilevato che una percentuale maggiore di pazienti sottoposti a chirurgia robotica ha ricevuto idromorfone IV.

“Questo comprendeva solo l’1,3% dei pazienti, quindi eventuali ulteriori ricerche potrebbero valutare una dimensione del campione più ampia per determinare se questo tipo di intervento chirurgico confonda la nostra analisi”, ha concluso Masson.