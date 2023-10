Caos al concorso SNA: 900 candidati rimandati a casa

I PDF non si aprono sul computer: caos al concorso della SNA, la Scuola nazionale dell’amministrazione. Rimandati a casa 900 candidati

Un vero e proprio caos al concorso della SNA, la Scuola nazionale dell’amministrazione – istituzione governativa che fa capo alla Presidenza del Consiglio – indetto per selezionare 352 persone da ammettere a un corso per dirigenti pubblici. La prova che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 27 ottobre, infatti, è stata sospesa a causa della mancata installazione sui computer assegnati ai candidati di un software in grado di aprire file PDF. Con la conseguenza che 900 persone che da tutta Italia si erano presentate venerdì scorso alla Nuova Fiera di Roma per sostenere la prova, sono state rimandate a casa.

In favore dei soggetti danneggiati scende oggi in campo il Codacons che avvia una azione risarcitoria contro la Sna e la Presidenza del Consiglio.

I candidati hanno sostenuto spese per prepararsi al concorso, per acquistare biglietti ferroviari e voli per giungere a Roma, e per soggiornare presso la capitale, subendo oltre al danno la beffa – spiega il Codacons – Spese che ora dovranno essere interamente rimborsate, trattandosi di un disservizio attribuibile alla esclusiva responsabilità della pubblica amministrazione. Per tale motivo presentiamo una diffida attraverso la quale chiediamo a Sna e Presidenza del Consiglio di disporre rimborsi per tutti coloro che potranno documentare le spese sostenute per la prova sospesa, e raccogliamo le adesioni dei candidati ad una richiesta collettiva di risarcimento danni verso la P.A..

Tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it.