Annunciate le sette finaliste del Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2023

Le finaliste del Premio Rapallo BPER Banca 2023, il riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica

Nell’ambito del Premio Rapallo BPER Banca 2023, il riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, la giuria ha annunciato la conclusione dei lavori di selezione delle sette finaliste del premio speciale dedicato alla migliore scrittrice europea, novità del 2023.

La giuria del Premio ha selezionato: Ivana Bodrozic con “Figli, figlie” (Sellerio, 2023), Catherine Dunne con “Una buona madre” (Guanda, 2022), Najat El Hachmi con “Lunedì ci ameranno” (SEM, 2023), Annie Ernaux con “Il ragazzo” (L’orma, 2022), Amélie Nothomb con “Il libro delle sorelle” (Voland, 2023), Helga Schubert con “Alzarsi” (Fazi, 2023) e Tatiana Tibuleac con “L’estate in cui mia madre ebbe gli occhi verdi” (Keller, 2023).

Il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2023, sostenuto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, verrà assegnato alla migliore tra queste scrittrici nel corso della cerimonia finale di premiazione che si terrà a Rapallo sabato 11 novembre 2023.

Il Premio Europeo nasce come riconoscimento dedicato alle scrittrici che tra il 1/10/2022 e il 20/8/2023 hanno pubblicato un’opera di narrativa in un Paese e in una lingua dell’Unione Europea, edita in Italia e tradotta in lingua italiana.

La scelta delle finaliste rispecchia l’indagine ad ampio raggio condotta dalla giuria tra i 27 Paesi dell’UE: le autrici nominate sono infatti di nazionalità croata (Ivana Bodrozic), irlandese (Catherine Dunne), spagnola (Najat El Hachmi), francese (Annie Ernaux), belga (Amélie Nothomb), tedesca (Helga Schubert) e moldava (Tatiana Tibuleac).

Composta da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Lella Costa, Margherita Rubino, Nadia Terranova (vicepresidente) ed Eva Cantarella (presidente), la giuria è nuovamente al lavoro per selezionare le opere finaliste delle sezioni ‘Narrativa’ e ‘Costume e Saggistica’ del Premio Rapallo BPER Banca 2023 tra le oltre 100 candidature ricevute di opere edite in lingua italiana e pubblicate per la prima volta a partire dal 1° ottobre 2022.

