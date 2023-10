Amgen completa l’acquisizione di Horizon

Amgen annuncia di aver finalmente completato l’acquisizione da 27,8 miliardi di dollari di Horizon Therapeutics

Amgen ha finalmente completato l’acquisizione da 27,8 miliardi di dollari di Horizon Therapeutics. Dopo che il processo di acquisizione, durato 10 mesi, era stato rallentato in tribunale dalle preoccupazioni antitrust della Federal Trade Commission, l’azienda californiana ha proclamato la vittoria con il completamento dell’operazione.

“È un momento importante per noi: diamo il benvenuto in Amgen ai dipendenti di Horizon e iniziamo a lavorare insieme per rispondere alle urgenze dei pazienti affetti da gravi malattie” ha dichiarato Robert A. Bradway, Presidente e Ceo di Amgen. Con l’integrazione di Horizon diamo un nuovo slancio al nostro core business e rafforziamo ulteriormente la leadership di Amgen in una più ampia gamma di aree terapeutiche”.

“Questa acquisizione segna l’inizio di una nuova ed entusiasmante fase per Amgen e Horizon, che ci porterà ad esplorare nuove strade per portare inedite soluzioni terapeutiche ai pazienti affetti da malattie rare e gravi. Siamo impazienti di cominciare a lavorare con il team di Horizon in Italia e di unire le nostre aree di competenza” – dichiara Lauri Lindgren, Presidente e Amministratore delegato di Amgen in Italia.

L’Alta Corte di Dublino aveva rappresentato l’ultimo ostacolo per l’accordo, poiché Horizon ha sede in Irlanda, mentre la maggior parte del suo team si trova a Chicago. Giovedì, la corte ha dato il suo timbro di approvazione. Il giudice ha ritenuto che tutti i criteri per l’acquisizione fossero stati rispettati e che non vi fossero obiezioni alla proposta, con il 99,89% degli azionisti che ha votato a favore dell’acquisto.

Il maggiore ostacolo all’operazione è stato rappresentato dalla FTC. Tuttavia, nel settembre 2023, l’agenzia ha autorizzato Amgen a procedere con l’acquisizione, ma con dei vincoli. In base a un accordo di consenso, ad Amgen è vietato abbinare i suoi prodotti a Tepezza o Krystexxa di Horizon, cosa che secondo la FTC soffocherebbe la concorrenza.

Amgen ha negato le accuse e ha dichiarato che l’obiettivo dell’acquisizione era quello di espandere il proprio portafoglio di malattie rare. Per fugare le preoccupazioni della FTC, Amgen ha firmato un accordo che le vieta di abbinare qualsiasi suo prodotto a Tepezza o Krystexxa.

L’accordo prevede l’introduzione di sette prodotti già approvati negli Stati Uniti, oltre a una solida pipeline di prodotti già in fase di sperimentazione clinica. La domanda dei suoi farmaci chiave – Tepezza, Krystexxa e Uplizna – ha fatto aumentare i ricavi del secondo trimestre del 2023 dell’8% rispetto all’anno precedente, per un totale di 945 milioni di dollari, superando le stime. Tepezza è il prodotto principale con 445,5 milioni di dollari di vendite nel secondo trimestre di quest’anno.

L’acquisizione di Horizon da parte di Amgen è la più importante conclusa quest’anno. Pfizer continua a trattare con la FTC per l’acquisto massiccio di Seagen, con sede a Seattle, per un valore di 43 miliardi di dollari. Nel luglio 2023, Pfizer ha annunciato che la Commissione aveva richiesto ulteriori informazioni sull’acquisizione, che avrebbero ritardato ulteriormente l’operazione. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, o all’inizio del 2024, previa approvazione delle autorità di regolamentazione.Le aziende hanno anche chiesto l’approvazione della Commissione europea.

Una coalizione di aziende farmaceutiche si è riunita per opporsi alla revisione delle linee guida antitrust. Il gruppo di 31 membri – che comprende AbbVie, Amgen, Gilead, Merck e Novartis – si batte per fusioni e acquisizioni “a favore dell’innovazione” nel settore farmaceutico.