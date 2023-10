The Fuel Girls per la prima volta in Italia alle Terme Preistoriche

Martedì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, le Terme Preistoriche di Montegrotto (PD) portano per la prima volta in Italia The Fuel Girls

Promette di essere una serata ad alto tasso di adrenalina quella organizzata dalle Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD) in occasione della notte più terrificante dell’anno.

In occasione dei festeggiamenti di Halloween, martedì 31 ottobre, il suggestivo resort situato ai piedi dei Colli Euganei ha voluto organizzare una serata indimenticabile portando per la prima volta in Italia lo show delle artiste inglesi The Fuel Girls, famose in tutto il monto per le loro esibizioni di acrobatica con il fuoco.

Nel corso della carriera, il collettivo inglese tutto al femminile ha avuto occasione di esibirsi in luoghi di fama mondiale come l’Hard Rock Hotel di Las Vegas, l’02 Arena di Londra, lo Stadio di Wembley e in importanti kermesse internazionali quali il Reading Festival e il Leeds Festival, il Masters of Dirt Europe e lo Stunt Festival & Streetfighter Show. Hanno inoltre condiviso il palco con la band americana Fall Out Boy e tournée in Europa insieme ai Motörhead.

Nella magica atmosfera delle piscine termali le The Fuel Girls porteranno uno show esplosivo ed affascinate che mescola un’immagine glamour con performance acrobatiche con enormi oggetti infuocati, creando un ambiente da sogno, da godersi immersi nell’acqua o negli accoglienti ambienti della Spa.

Sono due i pacchetti organizzati dalle Terme Preistoriche Resort & Spa per trascorrere una serata di acqua e fuoco durante gli spettacoli, che si terranno alle 20.30, 21.15, 22.00 e 22.45.

L’Halloween on Fire Night con ingresso serale alle piscine termali Chalet dalle 18.30 e lo spettacolo. E l’Halloween on Fire Aperispa: un pacchetto completo per coloro che desiderano una serata di relax nelle acque termali e nel percorso Neró Spa New Experience che comprende, oltre allo spettacolo, l’ingresso serale alle piscine termali Chalet dalle 18.30, l’accesso illimitato al Percorso Acque Neró Spa fino alle 22.00, il buffet apericena con acqua e vino dei Colli Euganei.

L’accesso alla struttura nella sera di Halloween è riservato ai maggiori di 16 anni. Lo spettacolo è confermato anche in caso di pioggia leggera.

Per informazioni e prenotazioni

Terme Preistoriche Resort & Spa

049 793477

www.termepreistoriche.it

termepreistoriche@termepreistoriche.it