Steatosi epatica nel diabete: corretti stili di vita riducono danni

Il diabete e la steatosi epatica non alcolica sono patologie spesso concomitanti a cause dei cambiamenti metabolici causati dall’insulino-resistenza, ma una riduzione dell’assunzione di zuccheri attraverso la dieta abbinata all’esercizio fisico regolare può invertire il danno, secondo quanto emerso in una relazione al congresso 2023 dell’American Diabetes Association (ADA).

Nel suo intervento Elizabeth Parks, professore di nutrizione e fisiologia dell’esercizio presso la University of Missouri School of Medicine e direttore associato del Clinical Research Center presso l’Institute for Clinical e Translational Science, ha fatto presente che il diabete e la steatosi epatica non alcolica (NAFLD) si verificano insieme. «Queste malattie sono compagni di letto perché l’insulino-resistenza provoca un aumento dell’accumulo di grasso nel fegato, che in risposta rilascia più glucosio nel sangue, peggiorando il diabete. È un circolo vizioso negativo con il fegato bloccato nel mezzo, che deve fare i conti con un eccesso di calorie».

Parks e un team di ricercatori, tra cui epatologi, fisiologi dell’esercizio fisico e dietisti, hanno condotto alcuni studi innovativi utilizzando traccianti di isotopi stabili e spettrometria di massa per monitorare come e dove l’organismo metabolizza i grassi e gli zuccheri assunti con l’alimentazione. I risultati di queste ricerche stanno cambiando il modo in cui le malattie del fegato vengono gestite e trattate.

«Il nostro laboratorio si concentra sulle transizioni tra il digiuno, alimentazione e ancora digiuno, negli esseri umani e nei roditori» ha detto durante la presentazione. «Credo che alla base di molte malattie vi sia la somma tra i nutrienti endogeni che vengono rilasciati e rimangono nel sangue mentre si aggiungono i nutrienti alimentari. Si crea una competizione tra queste due fonti di nutrienti e si verifica quando una persona è ben nutrita».

L’eccessiva nutrizione sbilancia la lipogenesi nella NAFLD

«Molti comuni test medici vengono condotti quando il paziente è a digiuno perché pensiamo a questo come a uno stato stazionario del metabolismo» ha continuato. «Ma, come ha detto Richard Feynman, un sistema è in equilibrio quando si sono verificati tutti gli eventi rapidi ma non ancora gli eventi lenti. Ed è vero. Più a lungo le persone digiunano più calano i loro livelli glicemici, fino a che il loro glucosio scende a un vero nadir. Anche nello stato di digiuno non siamo realmente in uno stato stazionario».

In ricerche passate, Parks e colleghi hanno definito e identificato la stimolazione naturale dello zucchero sulla lipogenesi de novo nelle persone sane, scoprendo che la lipogenesi è elevata nelle persone con steatoepatite non alcolica e che quel percorso biochimico perde il suo ritmo circadiano in caso di ipernutrizione. Hanno anche studiato il ruolo dell’insulino-resistenza e dell’attività mitocondriale nella NAFLD e modellato sistemi non lineari per studiare l’assorbimento di acidi grassi muscolari nell’insulino-resistenza e nel metabolismo lipidico intestinale.

«Ci concentriamo sulle transizioni nel metabolismo dei grassi proteici e dei carboidrati mentre cerchiamo di studiare trattamenti che siano in grado di ottimizzare queste transizioni nel digiuno e nell’alimentazione per ridurre il carico» ha affermato.

Con dieta ed esercizio fisico il fegato può guarire

I dati mostrano che quanto maggiore è la perdita di peso che una persona riesce a ottenere, tanto maggiore è il calo della lipogenesi de novo, che si associa a una maggiore riduzione del grasso epatico. Anche l’esercizio fisico è associato a un miglioramento delle malattie del fegato, mentre una diminuzione del grasso epatico è correlata a una diminuzione del glucosio epatico.

Questo processo viene chiamato “l’ipotesi del reindirizzamento”, ovvero la restrizione energetica, attraverso una dieta di precisione, probabilmente riduce i fattori di trascrizione che producono acidi grassi e nega al fegato il substrato (fruttosio e glucosio) per produrre acidi grassi. L’esercizio fisico riduce il sovraccarico di nutrienti e quindi il grasso epatico, la morte cellulare e la produzione epatica di glucosio, portando potenzialmente alla remissione della malattia del fegato.

«La NAFLD è completamente reversibile con la dieta e l’esercizio fisico» ha spiegato Parks. «La riduzione degli zuccheri nella dieta provoca una riduzione dell’immagazzinamento di grassi nel fegato da qualsiasi fonte. I grassi provenienti dalla dieta hanno meno probabilità di essere immagazzinati nel fegato, così come quelli che arrivano al fegato dal tessuto adiposo. Pertanto, ridurre gli zuccheri nella dieta segnala al fegato di immagazzinare meno grasso in generale».

«Come la dieta, l’esercizio fisico aiuta a migliorare la salute del fegato indirizzando glucosio e grassi lontano dall’organo per essere utilizzati nel muscolo» ha aggiunto. «Questo riduce la tossicità dei nutrienti in eccesso e senza questa pressione, il fegato può guarire. Pertanto i due approcci, dieta ed esercizio fisico, lavorano insieme per fornire il massimo beneficio al fegato».

Referenze

Parks EJ. Benefits of lowering liver fat in prediabetes and diabetes. Presented at: American Diabetes Association Scientific Sessions; June 23-26, 2023; San Diego.