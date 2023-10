Sorare resta partner ufficiale per le carte digitali NBA

Sorare rinnova la collaborazione come partner ufficiale per le carte digitali: al via la seconda stagione con talenti dell’NBA, nuove carte in 3D con funzionalità AR

Sorare, la società globale di intrattenimento sportivo con oltre 3.5 milioni di utenti registrati, torna oggi in campo con il lancio di Sorare NBA Seconda Stagione. In occasione del lancio, la società presenta una nuovissima campagna di brand – con i migliori talenti NBA: Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Brunson (New York Knicks), Paolo Banchero (Orlando Magic) e Mikal Bridges (Brooklyn Nets) -, funzionalità entusiasmanti, carte 3D di nuova concezione e nuove content partnership.

Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare, ha dichiarato: “Sorare inizia il suo secondo anno come prodotto di fantasy sport con licenza ufficiale NBA e NBPA e siamo entusiasti delle innovazioni e delle funzionalità che i giocatori di Sorare NBA potranno sperimentare durante la stagione 2023/2024. Con il sostegno dei nostri partner e i feedback dei nostri utenti, Sorare si impegna costantemente per avvicinare i fan al gioco e ai giocatori che amano, e quest’anno non sarà da meno. Dalla nostra interfaccia al gameplay, dai premi al marketing, Sorare non ha nulla da invidiare a nessun’altra piattaforma di fantasy sport”.

La campagna per la nuova stagione, vede la partecipazione delle star NBA Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Brunson (New York Knicks), Paolo Banchero (Orlando Magic) e Mikal Bridges (Brooklyn Nets) per contenuti e premi unici nel corso della stagione. I tre spot del marchio – “Fantasy Reimagined”, “Gameplay Reimagined” e “Ownership Reimagined” – si potranno vedere oggi su NBA TV e saranno trasmessi su NBA League Pass, altri canali digitali NBA, Instagram, X (Twitter) e TikTok.

Antoine Christian, direttore creativo di Sorare, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo per la campagna creativa della seconda stagione di Sorare NBA è condividere il viaggio degli appassionati che diventano manager di Sorare. Con ogni nuovo traguardo o ricompensa avviciniamo sempre di più i nostri utenti ai giocatori che amano, modellando con cura ogni fase del percorso. Abbiamo lavorato con talenti veramente tifosi dell’NBA, per ottenere un tono autentico e profondamente radicato nella cultura della pallacanestro. Le interazioni tra i tifosi e i giocatori sono state cruciali per il nostro storytelling e per mostrare quanto possa essere trasformativo vincere su Sorare NBA. Come prodotto e grazie ai nostri creativi, Sorare NBA sta reinventando il significato dei fantasy game“.