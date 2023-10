Servizi sanitari: CompuGroup Medical punta sull’intelligenza artificiale

CompuGroup Medical (CGM) Italia annuncia un programma interamente dedicato allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche basate sull’Intelligenza Artificiale

CompuGroup Medical (CGM) Italia, la più grande azienda di e-Health in Italia, annuncia di avere in corso un programma interamente dedicato allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e al potenziamento delle funzionalità dei servizi già oggi ampiamente utilizzati dai professionisti sanitari. L’obiettivo, in linea con la strategia di Casamadre, è di ampliare il supporto offerto a medici, odontoiatri e farmacisti, contribuendo a rendere la loro attività quotidiana sempre più snella ed efficiente, il che si traduce in tempo guadagnato da dedicare all’ascolto dei bisogni delle persone e in una migliore assistenza erogata ai pazienti.

Attualmente CGM Italia supporta i professionisti sanitari con due strumenti di IA: un innovativo strumento di voice recognition, unico in Italia, utilizzato dai dentisti e un servizio chatbot per il farmacista.

Nel caso del servizio di voice recognition, si tratta della prima applicazione in Italia per il riconoscimento vocale, basata su un algoritmo di IA, che supporta il dentista nella realizzazione della cartella parodontale, ottimizzando i tempi di inserimento dei dati del paziente. Inoltre, lo strumento opera come un assistente virtuale in grado di dare un’interpretazione del valore relativo a uno specifico dato o esame, semplificando il lavoro del dentista e favorendo diagnosi più precise e tempestive.

Per quanto riguarda il servizio chatbot, il farmacista può contare sul supporto di un assistente virtuale che, tramite un servizio di messaggistica in tempo reale, risponde ai quesiti di maggiore rilevanza per il professionista su questioni amministrative e organizzative legate alla gestione della farmacia e alla consulenza al paziente. In particolare, sulla piattaforma di CGM sono state messe a sistema oltre mille domande afferenti a 20 aree tematiche; inoltre, il servizio, grazie alla possibilità di digitare domande guidate o domande aperte, garantisce continuità di conversazione fino alla risoluzione del problema.

Nel piano di applicazione dell’intelligenza artificiale in farmacia rientra l’implementazione di una nuova soluzione software, integrata nel gestionale, che, grazie all’uso di algoritmi intelligenti, permetterà di automatizzare completamente il processo di riordino e di ottimizzare la gestione del magazzino, con un impatto diretto sul cittadino.

Infine, ultima novità in casa CGM un innovativo sistema di IA utilizzato dai ricercatori CGM per intercettare nuovi bisogni e sviluppare soluzioni tecnologiche innovative ad alto valore aggiunto per medici, farmacisti, dentisti e, in generale, per il comparto sanitario.

“L’intelligenza artificiale avrà un impatto considerevole sul mondo della sanità informatica e noi di CGM crediamo possa supportare, integrare e affiancare il lavoro del professionista” dichiara Alessandro Avezza, Area Vice President Italy & Country Manager di CGM Italia. “Resta confermato quello che è da sempre il nostro obiettivo, offrire ai professionisti sanitari soluzioni tecnologiche innovative che consentano di dedicarsi alla cosa più importante: prendersi cura delle persone”.