La società Personio apre una sede a New York

Personio, società leader dei software HR, apre a New York. La nuova sede è destinata a diventare un hub per i migliori talenti tecnologici

Personio, la società europea leader nel mondo del software HR per le piccole e medie imprese, ha annunciato oggi l’apertura del suo primo ufficio negli Stati Uniti a Soho, New York. La sede newyorkese sarà una base per gli attuali dipendenti con sede negli Stati Uniti oltre a essere pensata come hub di talenti, mentre continua la selezione dei migliori esperti di tecnologia in tutto il mondo.

Hanno Renner, co-fondatore e CEO di Personio, ha dichiarato: “Il nostro impegno nel creare il miglior software HR per le piccole e medie imprese europee ha portato a una rapida e costante crescita dell’azienda nonostante le difficili congiunture economiche che abbiamo dovuto affrontare. Il nostro team è il cuore dei nostri successi. L’apertura dell’ottava sede segna una nuova tappa entusiasmante della nostra storia, in quanto rende possibile attingere a un nuovo bacino di talenti negli Stati Uniti e ci consente di avvalerci di un numero ancora maggiore di persone eccezionali, per garantire il successo continuo dei nostri clienti”.

Nei prossimi mesi Personio intende accrescere in modo significativo la propria forza lavoro con sede negli Stati Uniti. Le assunzioni si concentreranno su profili specializzati in ingegneria e nello sviluppo di prodotto con l’obiettivo di continuare a creare i migliori prodotti della categoria software HR realizzati appositamente per le PMI europee. Recentemente Personio ha lanciato in Germania una soluzione di payroll unica nel suo genere e ha introdotto le risposte AI nel suo prodotto Personio Conversations; questi, insieme ad altri aggiornamenti, mantengono l’azienda al primo posto per l’innovazione in questo settore.

Maria Angelidou-Smith, Chief Product and Technology Officer di Personio, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca delle menti migliori e più brillanti che ci aiutino a creare e innovare. L’apertura del nostro nuovo ufficio a New York rappresenta un’opportunità fantastica per i professionisti del settore tecnologico con sede negli Stati Uniti che vogliono far parte della storia di Personio e aiutarci a realizzare il nostro potenziale di mercato, ma non possono trasferirsi in Europa.”

Dal 2015, Personio è cresciuta fino a contare oltre 1.800 dipendenti che servono più di 10.000 clienti di piccole e medie dimensioni in tutta Europa. Personio è valutata 8,5 miliardi di dollari a partire dal suo ultimo round di finanziamento nel 2022, con finanziatori che includono Greenoaks Capital, Northzone e Index Ventures, tra gli altri. Negli ultimi mesi l’azienda ha attirato talenti informatici da importanti operatori tecnologici statunitensi. Tra i leader sono presenti: Christine Awad vicepresidente Engineering, Sina Firouzabadi direttore Engineering e Bodhi Mukherjee, vicepresidente Engineering e responsabile della sede di New York, tutti con una vasta esperienza nella gestione delle operazioni di scaling presso Uber, Meta, Google e altre aziende di tecnologia internazionali.