Il nuovo KitKat Hazelnut arriva in bar e supermercati

KitKat Hazelnut è il wafer four finger ricoperto di cioccolato al latte al gusto di nocciola e si va ad aggiungere a KitKat Original Latte, KitKat White e KitKat Dark

KitKat, con il suo spirito irriverente e il suo gusto inconfondibile è da sempre emblema del break. Dopo 12 anni dall’ultimo lancio di una versione, il mitico snack four finger aggiunge un nuovo gusto che fa felici non solo i fan dell’iconico snack ma anche gli amanti della nocciola. È KitKat Hazelnut, infatti, la novità destinata a soddisfare il break degli italiani, con un croccante wafer ricoperto di cioccolato al latte al gusto di nocciola.

Grazie al suo «Have a Break, Have a KitKat» il four finger più conosciuto in assoluto ha davvero girato il mondo: lanciato per la prima volta nel Regno Unito e successivamente prodotto in 13 paesi differenti, è in continua evoluzione. Ad oggi si contano oltre 400 gusti differenti, tra limited edition e versioni che ne hanno fatto la storia. In Italia non poteva non arrivare l’attesissima versione al gusto nocciola che va ad aggiungersi all’insostituibile KitKat Original Latte e agli amati “classici” KitKat White e KitKat Dark.

“KitKat ha da sempre dimostrato una identità giovane e contemporanea al passo con le tendenze e le preferenze del suo target, ma conservando intatte quelle peculiarità che lo hanno reso iconico in tutto il mondo. – racconta Annalaura Giachetta Marketing Manager della Divisione Dolciari Nestlé Italiana – Oggi presentiamo la nostra ultima innovazione certi che anche KitKat Hazelnut possa diventare una parte fondamentale del break degli italiani”.

KitKat Hazelnut è una variante che incarna l’iconico gusto di KitKat e allo stesso tempo porta una ventata di freschezza per la novità che rappresenta. Che sia in compagnia di amici o da soli, KitKat Hazelnut è allora il break perfetto per godersi una pausa con un nuovo gusto super avvolgente.

KitKat Hazelnut utilizza fave di cacao certificate Rainforest Alliance, non ha coloranti, aromi o conservanti artificiali ed è disponibile nel canale fuori casa ad un prezzo consigliato di 1,20€.