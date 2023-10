“Clockwork Orange” è la nuova canzone dei Sianlout

I Sianlout, il duo portabandiera della nuovissima scena musicale napoletana, quella figlia della Gen Z e della sua attitudine, tornano con un nuovo singolo

CLOCKWORK ORANGE è il nuovo singolo dei SIANLOUT, in uscita per Futura Dischi. Il duo portabandiera della nuovissima scena musicale napoletana, quella figlia della Gen Z e della sua attitudine, torna dopo alcuni mesi che l’hanno visto sempre più presente nella vita notturna partenopea, con live e djset, coinvolgendo altri artisti in rampa di lancio.

La sensazioni di sentirsi fuori posto e di non riconoscersi più danno vita ad una traccia scritta di pancia, nella quale vengono riprese citazioni all’opera originale di Stanley Kubrick, in cui il protagonista Alex commette ogni giorno azioni spregevoli, con l’intento di far provare dolore e sofferenza. È un nostro modo di dimostrare come, nonostante la “Cura Ludovico” sia impossibile separare l’uomo dalla sua natura più crudele, un destino comune che bisogna raggiungere per capire davvero il significato delle proprie azioni, raggiungendo un climax, dove più in là non è possibile spingersi.

Un sound duro e aspro fa di CLOCKWORK ORANGE il figlio perfetto dei riferimenti che ne hanno ispirato la scrittura. Un nuovo episodio musicale che aggiunge un tassello in un percorso ancora tutto da scrivere.

BIO SIANLOUT

I sianlout, duo composto da mace e fry, senza porsi limiti di generi portano nella loro musica un “Dolce Disagio”; questo dualismo nasce dall’inesistenza di un posto a cui appartenere e a cui affidarsi nei momenti più cupi. Sentirsi fuori posto è una tematica persistente all’interno della loro musica. Tuttavia non limitandosi solo a quella, portando per i vicoli di Napoli e di tutta Italia anche una loro intima visione di Moda e Design. Dopo il primo EP ufficiale uscito a inizio 2022 per Futura Dischi e distribuito da Epic / Sony Music Italy dal titolo Frigobar, i sianlout tornano con un nuovo EP dal titolo SWEET MILK, anticipato da tre singoli.