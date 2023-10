Agnone e Torella del Sannio si sfidano a “Il Palio d’Italia” su Rai 3

La nuova sfida de “Il Palio d’Italia”, in onda nel pomeriggio su Rai 3 nella Valle del Volturno: a contendersi la vittoria saranno Agnone e Torella del Sannio

“Il Palio d’Italia”, prodotto da Stand by me per la Direzione intrattenimento Day Time, arriva nella Valle del Volturno, in Molise: il programma condotto da Angela Rafanelli, in onda lunedì 30, martedì 31 ottobre e venerdì 3 novembre alle 15.20 su Rai 3, ogni settimana fa sfidare due piccoli borghi della stessa area geografica, per raccontare la cultura e le tradizioni del territorio italiano.

Le squadre, composte da tre abitanti ciascuna, si sfidano sul campo dell’enogastronomia, della tradizione e del folklore. Dalle ricette tipiche (nella puntata del lunedì) ai quiz sulla storia e sugli usi e costumi del paese ospitante (martedì) passando per i giochi popolari come la corsa con i sacchi, il tiro alla fune e gli scacchi giganti (venerdì).

La gara ha luogo in un territorio neutro, l’arena del Palio, un terzo paese della stessa zona, dove tre “giudici” locali valutano di volta in volta le diverse prove e stabiliscono quale dei due paesi porterà a casa la coppa del Palio.

Nella prossima sfida a Trivento (CB), tra antiche scalinate e opere all’uncinetto, si sfideranno Agnone (IS), il paese delle campane, e Torella del Sannio (CB), famosa per il suo Castello. In Molise, dove il tempo sembra essersi fermato, i due paesi giocheranno con la cucina locale, la conoscenza delle tradizioni e della storia locale, fino a darsi battaglia con un divertente gioco di piazza: il lancio delle piastre.

Ospite di questa settimana sarà il maestro Pierluigi Giorgio, documentarista, attore, regista, ricercatore delle tradizioni popolari e “narratore ambulante”.