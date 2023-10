Museo AmenCutti: aprono le sale dedicate al Natale

Museo AmenCutti: domenica 29 ottobre aprono alcune sale del primo museo italiano dedicato al Natale a Ponzano Romano

Il sogno di AmenCutti diventa realtà! Nel piccolo borgo di Ponzano Romano, a pochi chilometri da Roma, domenica 29 ottobre, apriranno ufficialmente alcune sale del primo museo italiano dedicato al Natale, il Museo AmenCutti, luogo ricco di magia, luci e colori, dove ciascun visitatore avrà la possibilità di immergersi nello spirito natalizio durante tutto l’anno.

La tenera storia di AmenCutti è realmente accaduta: la ricerca dell’atmosfera natalizia è il filo rosso che accompagna tutta la vita del bambino che sognava di avere l’albero di Natale, che non ha mai avuto, e che ha portato alla nascita di una collezione unica nel suo genere.

AmenCutti, è l’anima del suo ideatore e collezionista Alessandro Consiglio, stilista visionario dell’Alta Moda romana, chiamato fin da piccolo “Cutti” dalla sua famiglia.

La privazione dell’albero di Natale, giudicato banale dalla madre, ha portato Alessandro a voler vivere ogni giorno il Natale e oggi, a donare le sue magiche visioni ai bambini, a quegli adulti romantici, ai sognatori e a tutti coloro che sentono il Natale e le sue atmosfere, come momenti di gioia e autentica magia, così come non è stato nella sua infanzia.

L’area museale, attualmente terminata solo in parte e in progressivo allestimento, si sviluppa nel centro storico di Ponzano Romano, piccolo borgo scelto da Alessandro per far nascere il suo “folle” progetto.

Diversi locali dislocati nella strada principale del centro e l’area museale in fase di realizzazione, composta da dieci sale ospitate in uno dei palazzi storici del borgo, saranno allestiti per ospitare la smisurata collezione di AmenCutti composta da oggetti natalizi scovati in quarant’anni di ricerche in giro per il mondo:

Babbo Natale ha fatto tappa a Ponzano Romano, scaricando i suoi innumerevoli bauli colmi di oggetti che per magia si sono collocati nel borgo, appropriandosene e rendendolo il vero “Paese del Natale”.

Il percorso museale “diffuso” intende raccontare, con la sua esposizione, non solo la realtà percepita tramite la trasfigurazione della sensibilità infantile, ma la nostra stessa memoria che si snoda attraverso le forme delle magiche rappresentazioni natalizie che popolano le vetrine e gli spazi del museo. Voce narrante del “magico percorso” quella di Claudio GUERRINI, speaker e conduttore televisivo.

Il progetto AmenCutti non è soltanto questo! Ogni anno attraverso il brand “AMENCUTTI PER IL SOCIALE”, metterà in opera un’iniziativa legata alla solidarietà. Verranno realizzati sedici abiti di Babbo Natale rappresentanti diverse nazioni, ideati da personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e della televisione. Queste sedici opere porteranno l’idea di fratellanza globale con la figura di Babbo Natale come personaggio iconico in un giro del mondo ideale che toccherà usanze e tradizioni dei paesi scelti.

I “Babbi”, verranno allestiti su manichini, fissati a una struttura che formerà l’albero dei “BABBI NATALI NEL MONDO” posta all’interno di una delle sale del museo, con indicazione del personaggio famoso che lo ha realizzato. Scopo dell’iniziativa sarà realizzare un’“ASTA DI BENEFICIENZA” che prevede la messa in vendita dei vestiti, il cui ricavato sarà donato in beneficenza alla ONLUS Antoniano di Bologna, tramite l’“Operazione Pane” che consente di fornire cibo a famiglie bisognose con bambini, in tutta Italia.

I personaggi che hanno aderito all’iniziativa per questo primo anno sono:

Tosca D’Aquino, Francesco Facchinetti, Marco Liorni, Ivana Spagna, Rosanna Banfi, Guillermo Mariotto, Serena Bortone, Pamela Camassa, Loredana Cannata, Claudio Guerrini, Laura Lattuada, Samuel Peron, Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi, Renato Ardovino, Anna Pettinelli

Per info e prenotazioni www.museoamencutti.it