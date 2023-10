Morto Matthew Perry, il Chandler Bing della serie tv Friends.

Morto a 54 anni Matthew Perry, noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Chandler Bing nella serie tv Friends

Se ne è andato a soli 54 anni l’attore Matthew Perry, noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Chandler Bing nella serie tv Friends.

Perry, riportano i media negli Usa, sarebbe morto annegato nella vasca da bagno nella sua casa di Los Angeles, forse in seguito a un malore. La polizia locale sta portando avanti delle indagini.

Perry era nato nel 1969 in Massachusetts, da padre attore e mamma giornalista. Dopo la separazione dei genitori, era cresciuto con la mamma in Canada, dove era diventato un giovane campione di tennis. Successivamente, per seguire le orme paterne, si trasferì a Los Angeles. Lì, spiega la Dire (www.dire.it), ebbe il suo primo ruolo a fianco di River Phoenix nel film ‘A Night in the Life of Jimmy Reardon’ e recitò anche nella serie cult ‘Beverly Hills 90210’. Il successo arrivò nl 1994 grazie al ruolo di Chandler in Friends, a fianco dei colleghi Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow.