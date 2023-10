MICI: mesalazina non influenza efficacia e sicurezza di vedolizumab

Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI): mesalazina non influisce su efficacia e sicurezza di vedolizumab

Nei pazienti con colite ulcerosa e malattia di Crohn l’uso concomitante di mesalazina non ha influenzato la sicurezza e l’efficacia complessive di vedolizumab per via endovenosa o sottocutanea, secondo quanto rilevato da un’analisi post hoc pubblicata sul Journal of Crohn’s and Colitis.

«Le linee guida raccomandano la terapia con acido 5-aminosalicilico (5-ASA, mesalazina) come trattamento di prima linea nella colite ulcerosa da lieve a moderata» hanno scritto il primo autore Ryan Ungaro, professore associato di gastroenterologia presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai, e colleghi. «Tuttavia il 5-ASA non è raccomandato per l’induzione o il mantenimento della remissione nella malattia di Crohn da lieve a moderata, ed è in corso un dibattito sui suoi benefici nella gestione della malattia celiaca. Nonostante le raccomandazioni e i dati limitati sull’efficacia, i pazienti affetti da celiachia spesso ricevono il trattamento con 5-ASA in monoterapia o in combinazione con altri trattamenti».

Terapia con mesalazina spesso mantenuta nonostante il fallimento

Uno studio osservazionale retrospettivo del database statunitense delle indicazioni sulla salute Truven Health MarketScan ha identificato la monoterapia con 5-ASA come il trattamento più comune durante il primo anno di diagnosi di malattia di Crohn, utilizzato dal 39,3% dei pazienti. Nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) che inizialmente non rispondono alla terapia con 5-ASA o che successivamente perdono la risposta, vengono avviate terapie mirate avanzate, come i farmaci biologici, spesso come trattamenti aggiuntivi, continuando la terapia orale con 5-ASA, hanno osservato gli autori.

Una possibile ragione per l’uso continuato di mesalazina, anche dopo il fallimento della terapia di induzione o di mantenimento, potrebbe essere dovuta agli effetti chemioprotettivi percepiti del trattamento con 5-ASA, basata su alcuni studi che riportano una riduzione del rischio di cancro del colon-retto con questo trattamento e attribuendo questo effetto alla promozione della guarigione della mucosa e/o a effetti molecolari sconosciuti sulla carcinogenesi.

«Con l’espansione dell’armamentario terapeutico per le IBD è importante capire se c’è qualche beneficio nel continuare la terapia con 5-ASA nei pazienti passati ad altre terapie avanzate che hanno meccanismi d’azione diversi» hanno premesso gli autori.

Nessuna influenza di mesalazina sulla terapia con vedolizumab

In un’analisi post hoc dei dati degli studi GEMINI, VISIBLE e dei trial in aperto, i ricercatori hanno valutato l’effetto del trattamento concomitante con 5-ASA sulla sicurezza e sull’efficacia di vedolizumab per via endovenosa o sottocutanea in pazienti con IBD attiva da moderata a grave, concentrandosi sugli esiti clinici ed endoscopici alle settimane 6 e 52.

L’analisi dei dati di efficacia ha incluso 1.070 pazienti trattati con vedolizumab dalla fase di induzione (629 con malattia di crohn e 441 con colite ulcerosa) e 990 partecipanti trattati con vedolizumab dalla fase di mantenimento (583 con malattia di Crohn e 407 con colite ulcerosa).

Colite ulcerosa

Alla settimana 6 ha ottenuto una risposta clinica il 75% dei pazienti con colite ulcerosa trattati con vedolizumab e 5-ASA rispetto al 61,9% di quanti non hanno ricevuto mesalazina. Non sono state rilevate differenze significative nella remissione clinica tra i pazienti trattati o meno con 5-ASA alla settimana 6 (20,7% vs 20,4%, OR aggiustato = 0,77) o alla settimana 52 (45,1% vs 40,6%, aOR = 1,14).

La remissione senza corticosteroidi è stata ottenuta alla settimana 52 dal 34,3% dei soggetti in co-trattamento con 5-ASA in confronto al 39,5% di quelli senza mesalazina.

Malattia di Crohn

Nei pazienti con malattia di Crohn, la remissione clinica è stata raggiunta alla settimana 6 dal 41,4% dei partecipanti trattati con 5-ASA rispetto al 35,1% di quelli senza mesalazina (aOR = 1,26). La risposta clinica è stata ottenuta rispettivamente nel 70,3% e nel 61,9% dei pazienti alla settimana 6.

La percentuale di soggetti in remissione clinica alla settimana 52 è stata del 49,6% nel gruppo 5-ASA rispetto al 37,8% (aOR = 1,35), mentre la risposta clinica è stata rispettivamente del 56,4% in confronto al 42,4% (aOR = 1,5).

Come riportato dai ricercatori, gli eventi avversi erano comparabili tra i gruppi.

«L’uso concomitante di mesalazina non sembra influire sull’efficacia del trattamento con vedolizumab endovenoso o sottocute nei pazienti con IBD» hanno concluso gli autori. «Anche se i dati relativi ad alcuni sottogruppi erano limitati, non c’erano evidenze che suggerissero un impatto sui tassi di eventi avversi con l’uso concomitante di 5-ASA. Questi dati saranno utili per fornire informazioni utili sulle valutazioni del rapporto rischio-beneficio del trattamento concomitante con mesalazina nei pazienti che iniziano la terapia con vedolizumab».

Referenze

Ungaro RC et al. Impact of Concomitant 5-Aminosalicylic Acid Therapy on Vedolizumab Efficacy and Safety in Inflammatory Bowel Disease: Post Hoc Analyses of Clinical Trial Data. J Crohns Colitis. 2023 Jul 26;jjad113.

