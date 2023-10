Mare Fuori 4: in anteprima, ecco la trama dei primi due episodi

Mare Fuori 4, nei nuovi episodi svelato il mistero: ecco chi ha sparato e chi è vivo tra Carmine, Rosa e Don Salvatore

“Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for C sta o mar for, c sta o mar for. Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for C sta o mar for, c sta o mar for”. Alla 18esima Festa del Cinema di Roma sono stati tantissimi i fan che hanno cantato da ogni angolo dell’Auditorium Parco della Musica il brano ‘O Mar For’, in occasione dell’attesissima anteprima della quarta stagione di ‘Mare Fuori’, dall’1 febbraio su RaiPlay e dalla seconda settimana di febbraio su Rai 2.

A sfilare sul tappeto rosso il regista Ivan Silvestrini, gli sceneggiatori Cristiana Farina, Maurizio Careddu e gli interpreti Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Pia Lanciotti, Raiz, Maria Esposito, Antonio De Matteo, Alessandro Orrei, Giovanna Sannino, Enrico Tijani, Vincenzo Ferrera, Antonio d’Aquino, Clotilde Esposito, Giuseppe Pirozzi, Francesco Panarella e Domenico Cuomo. Grandi assenti della serata Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Giacomo Giorgio e Artem (impegnato con l’adventure game ‘Pechino Express’).

MARE FUORI 4, IL RED CARPET

MARE FUORI 4, ABBIAMO VISTO I PRIMI DUE EPISODI IN ANTEPRIMA (L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER)

I primi due episodi visti in anteprima fanno ben sperare che la quarta sarà una stagione piena di colpi di scena – alcuni impensabili – come hanno più volte dichiarato i membri del cast.

Il primo episodio dal titolo ‘Nel nome dell’amore’ si apre con l’ultima scena della terza stagione. Rosa Ricci (Maria Esposito) che deve scegliere, costretta dal padre Don Salvatore (Raiz), se sparare a lui o all’amato Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo). Scena finale che ha lasciato con il fiato sospeso i fan di ‘Mare Fuori’. La stessa che dal quel giorno ci fa chiedere “Chi ha sparato alla fine della terza stagione? Chi è morto? Chi è vivo?”. A sparare è stata Rosa Ricci. Nessun morto, un solo ferito: Don Salvatore.

Rosa ha scelto l’amore per Carmine. Ma da quel giorno il senso di colpa per aver sparato al padre la assale. Non sa più chi è, non sa cosa vuole. Solo l’amore di Carmine e il perdono del padre sanno curare ogni suo dispiacere. Inoltre, la serie fa un salto nel passato della famiglia Ricci, mostrando la madre di Rosa (Antonia Truppo) e il motivo del rapporto conflittuale con Don Salvatore.

Edoardo Conte (Matteo Paolillo) si risveglia in ospedale. Una trasfusione di sangue gli ha salvato la vita. Accanto a lui ci sono il figlio e la moglie Carmela (Giovanna Sannino). A salvare la vita ad Edoardo è stata Teresa (Ludovica Coscione), l’amore della sua vita. Carmela lo sa ma non glielo dice: ha paura che possa ritornare da lei. Nel frattempo Teresa, non potendosi avvicinare alla stanza del suo amato di giorno, irrompe una notte. L’amore tra i due è così forte da cancellare ogni briciolo di razionalità.

Nella terza stagione Kubra (Kyshan Wilson) ha scoperto che Beppe (Vincenzo Ferrera) è suo padre. In questa stagione tra i due c’è un avvicinamento graduale. Il primo passo è l’intenzione di Kubra di voler studiare, come suggerito da Beppe.

La nuova direttrice dell’IPM, che ha preso il posto di Paola Vinci (Carolina Crescentini), è Sofia Durante (Lucrezia Guidone). Nella terza stagione non si è fatta amare. La sua rigidità e freddezza sono in conflitto con l’empatia e il romanticismo del comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) e degli educatori. In questa stagione scopriremo di più di lei e del suo passato. Il primo dettaglio che ci fa sperare in un cambio di rotta è la sua ironia e l’avvicinamento con Beppe.

Ultima ma non ultima Silvia (Clotilde Esposito). Dopo aver scontato la sua pena, Lino (l’educatore dell’IPM) la accompagna nella sua nuova casa con condivide con il suo fidanzato nonché l’avvocato. In questa stagione Silvia capisce che in lui c’è qualcosa che non va e forse, nei prossimi episodi, capirà che l’amore di Lino non potrà mai riceverlo da nessuno.

Infine, il primo episodio ci presenta una nuova ragazza dell’IPM. Non parla, non sappiamo il nome. Quello che si sa di lei è che ha ucciso un ragazzo e che potrebbe piacergli la musica. Quando Cardiotrap (Domenico Cuomo) suona il piano i suoi occhi si illuminano.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘Il vecchio e giovane leone’ Don Salvatore fa in modo di incontrare di nascosto Edoardo Conte – i due si trovano nello stesso ospedale – chiedendogli di prendere il posto del compianto figlio Ciro (Giacomo Giorgio). Lui accetta, crede nelle parole della stessa persona che nella terza stagione ha tentato di ucciderlo. Carmela, però, apre gli occhi ad Edoardo. Conte trova il modo di arrivare nella stanza di Don Salvatore e scrivere la parole ‘fine’.

Come racconta la Dire (www.dire.it), continua la storia tra Milos (Antonio D’Aquino) e Cucciolo (Francesco Panarella). Una storia tormentata. I due non riescono ancora a vivere serenamente e liberamente il loro amore. Micciarella, fratello di Cucciolo, non gli rende le cose facili.