Lo scialle più costoso al mondo è made in Calabria

Tiriolo – Vancali Tessiture Antiche realizza lo scialle più costoso al mondo: tre mesi di lavoro per un costo totale di 23.000,00 euro.

Lo scialle, tessuto e rifinito interamente a mano, con filo di seta da gelso, filata a mano, e tinta naturalmente e filo d’oro a 24 carati, è stato realizzato per una Principessa indiana.

“Per noi è stato un grande onore e un’immensa gioia aver realizzato e personalizzato il nostro scialle per una Principessa indiana, di cui per privacy non ci è possibile dire il nome. Siamo fieri di poter esportare oltre i confini nazionali il patrimonio tessile del nostro paese, dimostrando che, finalmente, la nostra tradizione, specchio della massima creatività, possa aspirare all’universalità.“ queste le parole di Desirèe Zinnà, CEO di Vancali Tessiture Antiche.

Vancali è il primo laboratorio dell’arte della tessitura, che produce scialli e stole di lusso esclusivo in edizione limitata, in cui si concentra l’abilità di molti maestri tessitori nella celebrazione di questo antico rito conosciuto e tramandato solo a Tiriolo. La Maison crede nello studio e nel recupero della tradizione tessile del suo territorio, nel lavoro di artigiani, custodi di questo antico mestiere, per esaltare l’unicità e la particolarità del vancale.

Dopo l’approdo in via Montenapoleone a Milano, la consegna dello scialle, in seta da gelso e filo d’oro, alla Principessa, conferma, ancora una volta, l’esclusività, la qualità e il valore artistico di cui Vancali Tessiture Antiche è portavoce.

Tutti gli scialli e le stole di Vancali, realizzato con materiali nobile come seta e cashmere, sono pezzi unici, proprio perché realizzati e rifiniti interamente a mano.

Il prezioso scialle con fili d’oro 24 carati è acquistabile solo su ordinazione e, oggi, prevede una lista d’attesa di almeno sei mesi.