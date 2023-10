Il cammino di Chiara a “Fame d’Amore” su Rai 3 con Francesca Fialdini

In seconda serata su Rai 3 torna “Fame d’Amore” con Francesca Fialdini e le storie di ragazzi affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare

Continua il racconto di “Fame d’amore” – in onda domenica 29 ottobre alle 23.15 su Rai 3 – sulle storie di ragazzi affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare, ma anche da tutti quei problemi psicologici che hanno alla base il bisogno di essere amati, come la depressione, i disturbi d’ansia, l’autolesionismo, la dipendenza da alcol o droghe, il disturbo bipolare, il disturbo border e su altre condizioni come la disforia di genere.

Francesca Fialdini conduce il telespettatore attraverso le storie di chi soffre di un malessere mentale, allargando ancora di più il raggio d’indagine per approfondire le relazioni familiari. La conduttrice incontra i pazienti, i familiari, i medici e gli staff di supporto, attraverso un dialogo costante, sincero e mai giudicante per mettere a fuoco i momenti chiave dei vari percorsi.

Nella quarta puntata della pluripremiata docuserie prodotta da Rai Approfondimenti in collaborazione con Ballandi, si continuano a seguire i miglioramenti di Chiara, diciassettenne che soffre di bulimia ma che ora sta meglio. Per guarire del tutto è stata trasferita dai medici in una comunità in Sardegna, dove ha conosciuto Anna, una ragazza di vent’anni che descrive così la sua situazione: “Volevo essere perfetta. Un giorno ho iniziato una dieta e non ho più smesso. Io non è che voglio morire, voglio annullarmi.”

Inoltre, prosegue l’attenzione sulla storia di Michelle, ragazza diciassettenne che non accetta il suo corpo maschile e che fa uso di droghe pesanti.

In ogni puntata viene mostrato il percorso di 3 o 4 giovani a partire dall’indagine del loro malessere e dalla comprensione delle loro sofferenze fino alla cura, alla guarigione e alla loro rinascita. I protagonisti sono da una parte i ragazzi che soffrono di diverse forme di sofferenza emotiva, psicologica, mentale con le loro mamme e i loro papà, i loro amici e compagni; e dall’altra i terapeuti, gli psichiatri e gli psicologi, che lavorano con passione in strutture pubbliche o private, in ospedali o comunità e che si prendono cura di loro.

“Fame d’Amore” è un programma di Andrea Casadio scritto con Mariano Cirino, Egilde Verì e Marco Tursi. Prodotto da Rai Approfondimento in collaborazione con Ballandi. La Regia è di Andrea Casadio e Marco Tursi. Delegato Rai Mercuzio Mencucci. Produttore Esecutivo Ballandi Luca Catalano.