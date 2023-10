Stasera occhi al cielo per l’eclissi lunare: sarà visibile anche in Italia

Eclissi lunare di sabato 28 ottobre visibile dall’Italia: il fenomeno si verificherà a partire dalle 20:00 e raggiungerà il culmine alle 22:14

Sarà parziale e visibile dall’Italia l’ultima eclissi lunare del 2023. Il fenomeno si verificherà la sera del 28 ottobre, a partire dalle 20:00 circa e raggiungerà il culmine, ossia il momento di massimo oscuramento, intorno alle 22:14 per concludersi alle poco prima delle 23:00. Ma che cos’è un’eclissi lunare? E perché la Luna diventa rossa?

CHE COS’È L’ECLISSI LUNARE PARZIALE

Un’eclissi lunare è un fenomeno astronomico che si verifica durante l’allineamento Sole-Terra-Luna, con il nostro pianeta in frapposizione tra i due. Nel corso dell’evento, la Luna (in fase di plenilunio) non riceve la luce direttamente dal Sole, ma transita nell’ombra proiettata dalla Terra.

In realtà, il nostro pianeta proietta due ombre in cui la nostra Luna transita durante un’eclissi lunare: umbra è una completa ombra scura. La penumbra è un’ombra esterna, meno marcata. Durante l’eclissi lunare parziale, il Sole, la Terra e la Luna non sono perfettamente allineati e il nostro satellite transita solo parzialmente nell’umbra.

Un’eclissi lunare può avvenire solo con la Luna piena. Ma poiché l’orbita del nostro satellite attorno alla Terra si trova in un piano leggermente diverso rispetto a quella terrestre intorno al Sole, l’allineamento perfetto per un’eclissi non si verifica ad ogni Luna piena.

LA LUNA ROSSA

Generalmente, la Luna appare di colore giallo brillante. Percepiamo questa colorazione perché riflette direttamente la luce del Sole. Tuttavia, durante un’eclissi lunare, la Terra si mette perfettamente in mezzo a Luna e Sole e proietta un’ombra sulla Luna. La luce del Sole non arriva più diretta alla Luna: il nostro satellite rifletterà, invece, quella filtrata dalla Terra. L’atmosfera terrestre si comporta quindi come un prisma e la luce del Sole viene scomposta. Mentre la luce verde e la luce blu vengono sparpagliate nell’aria, quella rossa riesce a raggiungere la Luna. Il nostro satellite la riflette e sulla Terra viene quindi percepita una colorazione rossastra.

Tuttavia, durante l’eclissi lunare parziale del 28 ottobre difficilmente vedremo la Luna rossa, perché la porzione oscurata sarà davvero minima.

In realtà possiamo vedere una Luna Rossa anche senza eclissi. Il modo più comune per vederne una è quando il nostro satellite è basso nel cielo, poco dopo il suo sorgere o quando è sulla linea di orizzonte. Un’altra ragione per cui può capitare di vedere la Luna rossa è a causa delle particelle nell’aria. Un incendio o un’eruzione vulcanica possono riempire rilasciare particelle molto piccole che, in parte, oscurano la luce dal Sole.