Saudia è sul podio delle compagnie aeree più puntuali al mondo

Saudia tra le prime 3 compagnie aeree più puntuali al mondo. L’83,76% di tutti i voli ha portato a destinazione in tempo i 13,7 milioni di passeggeri

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, è attualmente tra le prime tre compagnie aeree più puntuali a livello internazionale, migliorando la percentuale di voli arrivati in orario rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dall’ultimo rapporto mensile di Cirium sulla puntualità delle compagnie aeree nel mondo.

Il principale motore di questo sviluppo è stata l’eccezionale performance operativa della compagnia aerea, che ha trasportato 13,7 milioni di passeggeri su 85.400 voli nazionali e internazionali con 261.600 ore di volo. SAUDIA ha così raggiunto eccellenti tassi di crescita in tutti i settori. Particolarmente degno di nota è il tasso di crescita del numero di passeggeri, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. In termini di tasso di puntualità complessivo, SAUDIA si è classificata al terzo posto tra le compagnie aeree più puntuali al mondo, con una On-Time Performance (OTP) dell’83,76%. A tal fine, la performance on-time di una compagnia aerea è definita come l’arrivo dell’aeromobile al gate con meno di 15 minuti di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto. Nell’elenco delle dieci compagnie aeree più puntuali al mondo, colpisce il fatto che SAUDIA sia l’unico vettore del Golfo tra i primi tre, insieme a LATAM Airlines e AVIANCAN della regione sudamericana.

L’attuale posizione di vertice di SAUDIA è dovuta alle ottime performance operative, agli investimenti e all’efficienza della compagnia aerea. Nella prima metà dell’anno, SAUDIA ha ampliato la sua rete di voli con tre destinazioni internazionali aggiuntive a Dar Es Salaam in Tanzania, Londra-Gatwick nel Regno Unito e Nizza in Francia, rafforzando così la sua offerta in vari mercati. Inoltre, la compagnia aerea sta investendo in un’ampia modernizzazione della flotta. In questo contesto, SAUDIA ha effettuato un ordine per 20 A321neo fino al 2026, di cui avete già ricevuto il primo aereo. La flotta di SAUDIA raggiungerà così un totale di 140 aeromobili.

Con le sue elevate prestazioni in termini di puntualità, SAUDIA promette ai suoi passeggeri un ampio livello di qualità, affidabilità e competenza nel portare i passeggeri a destinazione in tempo.