Lo sci in Tv su Rai Sport: la Coppa del Mondo riparte da Soelden

Sci alpino, la Coppa del Mondo riparte da Soelden. Via alle gare, in diretta Tv su Rai Sport, con un weekend di slalom giganti

Senza Mondiali o Giochi Olimpici la stagione di sci alpino che prenderà il via nel weekend si annuncia una delle più interessanti degli ultimi anni, nonostante i problemi di innevamento naturale di alcune località, legati al cambiamento climatico, e che costringeranno gli organizzatori ai soliti, ormai, salti mortali per garantire la regolarità della gare.

Il primo weekend di Coppa del Mondo, tuttavia, è cominciato con una notizia clamorosa, quella del ritiro, a soli 23 anni, di Lucas Braathen: all’origine della decisione del talento norvegese la querelle, in corso da un paio d’anni, con la propria federazione sulla impossibilità di utilizzare materiali e sponsor diversi da quelli imposti agli atleti proprio dai vertici federali.

Il ritiro di Braathen priverà Marco Odermatt, dominatore della passata stagione, di uno degli avversari più pericolosi, permettendogli qualche possibilità in più di gestione delle forze come farà, al femminile, Mikaela Shriffin, destinata, anche quest’anno, ad essere il faro di un’annata nella quale Federica Brignone e Sofia Goggia, per parte azzurra, saranno ancora una volta le nostre punte, in attesa della definitiva maturazione di Vinatzer.

La Rai racconterà la stagione dello sci alpino su Rai 2 e Rai Sport Hd, a partire dal weekend di Soelden (diretta Rai Sport Hd dalle 9.45 per la prima manche dei due slalom giganti, sabato 28 e domenica 29), con le voci di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca per le gare femminili e Davide Labate e Alberto Schieppati per quelle maschili: in studio, invece, con Sabrina Gandolfi, ci sarà Paolo De Chiesa.