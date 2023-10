La Sapienza prima in Italia per materie umanistiche secondo THE

Università, La Sapienza prima in Italia per materie umanistiche. Secondo la classifica THE, l’ateneo romano occupa anche la 43esima a livello mondiale

La Sapienza conferma e migliora il primato per l’ambito disciplinare Arts and Humanities, secondo il ranking per materie di Times Higher Education. THE ha pubblicato il 26 ottobre 2023 la classifica World University Rankings by Subject 2023, assegnando all’Ateneo la prima posizione in Italia e la 43esima a livello mondiale per Arts and Humanities, in risalita di 22 posizioni rispetto all’edizione precedente. A livello internazionale nella Top100 si collocano anche Law (70) e Physical Sciences (97). Complessivamente l’Ateneo ha migliorato la propria posizione in 9 subject su 10 rispetto allo scorso anno.

“Sapienza si conferma un Ateneo di eccellenza a livello mondiale, migliorando la solidità in quasi tutti i settori disciplinari nei quali è stata valutata- sottolinea la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni- Il trend del miglioramento è confermato dall’aumento del punteggio che assegna al nostro Ateneo primato nazionale in ambito umanistico, e dalla crescita in 9 dei 10 ambiti analizzati. Ciò dimostra plasticamente il valore delle attività di studio e di ricerca della nostra comunità scientifica. Un plauso per ‘impegno quotidiano profuso dalle nostre ricercatrici e dai nostri ricercatori”.

LE DISCIPLINE DELLA CLASSIFICA

La classifica THE by Subjects è articolata nelle seguenti discipline: Physical Sciences, Life Sciences, Clinical and Health, Psychology, Engineering, Computer Science, Social Sciences, Business and Economics, Education, Law, Arts and Humanities. Gli indicatori considerati da Times Higher Education per elaborare il ranking sono: Teaching; Research Environment; Research Quality; International Outlook; Industry. La stessa agenzia Times Higher Education ha pubblicato il 27 settembre scorso l’edizione 2024 della classifica generale, World University Rankings. Anche qui, Sapienza ha migliorato la propria performance rispetto agli anni precedenti, collocandosi alla 181esima posizione a livello mondiale (nel ranking 2023 si trovava collocata nella fascia 201-250).