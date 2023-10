In libreria “Malibu Rising” di Taylor Jenkins Reid

Finalmente in Italia uno dei romanzi più attesi di Taylor Jenkins Reid, Malibu Rising: in classifica per mesi sul New York Times

Una vita intera per tenere insieme tutti i pezzi. Una sola notte per mandare tutto in fumo.

Malibù, 27 agosto 1983. La città è in fermento: questa sera, come ogni anno, Nina Riva darà la grande festa di fine estate a cui tutti sognano di partecipare. Che si tratti di gente dello showbiz o di persone comuni, chiunque non sta nella pelle all’idea di farsi vedere accanto ai famosi fratelli Riva, figli del leggendario cantante Mick: Nina, la top model; Jay, il campione di surf; Hud, il celebre fotografo; Kit, l’adorata sorella più piccola. Chiunque, tranne la stessa Nina, che ha sempre odiato stare al centro dell’attenzione, e a maggior ragione ora che è appena stata lasciata dal marito, noto tennista. E forse anche Hud si risparmierebbe volentieri quella festa, durante la quale sarà costretto a rivelare al fratello – cui è legatissimo sin dalla nascita – qualcosa di inconfessabile.

Mentre Kit ha deciso di invitare una certa persona senza prima consultarsi con nessuno. Abbandonati a sé stessi in tenera età, i quattro sono sempre stati inseparabili, un padre e una madre l’uno per l’altra. E un modello di successo per tutta l’America. Eppure, dietro quella facciata scintillante e quei sorrisi da copertina, ognuno di loro nasconde qualcosa. Segreti che stanotte verranno a galla, mentre l’alcol scorrerà a fiumi e la musica coprirà parole, lacrime, risate.

Ed entro l'alba, quando ormai la villa a picco sull'oceano sarà in fiamme, ognuno dovrà anche decidere cosa del proprio passato lasciare andare in cenere e cosa portare con sé in una nuova vita. In classifica per mesi sul New York Times, amatissimo dal BookTok, tradotto in 30 lingue, diventerà anche una serie tv.