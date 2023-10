I Pooh ballerini per una notte a “Ballando con le stelle” su Rai 1

Secondo appuntamento di “Ballando con le stelle” in onda sabato 28 ottobre in prima serata su Rai 1: ecco le anticipazioni

Grande attesa per il secondo appuntamento di “Ballando con le stelle” in onda sabato 28 ottobre in prima serata su Rai1. Dopo il successo della prima puntata, lo show dance condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli, continua a sorprendere ed emozionare. Dodici le esibizioni della serata e al momento nessuna coppia è stata eliminata, ma sono a rischio Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Questo è il primo spareggio della diciottesima edizione di Ballando con le stelle 2023.

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la seconda puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordo pista, la “giuria popolare”: con Rossella Erra torneranno i volti di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira sempre nella veste di tribuni del popolo. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”.

Ballerini per una notte della seconda puntata saranno i Pooh, senza dubbio una delle band più famose e longeve della storia della musica italiana. Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni, il gruppo ha saputo conquistare il cuore di milioni di italiani. Reduci dal grande successo del tour in l’Italia, la band formatasi nel 1966 a Bologna, arriverà sul palco di Ballando con le Stelle al completo (dopo il cambiamento di formazione). Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli indosseranno i panni di ballerini per una notte e si esibiranno sulle note di un medley di tre loro brani: “Canterò per te”, “Chi fermerà la musica”, “Pensiero”.

Queste le coppie protagoniste il 28 ottobre: Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Sara Croce – Luca Favilla;Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Rosanna Lambertucci – Simone Casula; Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan – Moreno Porcu; Paola Perego – Angelo Madonia; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi – Giada Lini; Ricky Tognazzi – Tove Villfor; Simona Ventura- Samuel Peron; Wanda Nara – Pasquale La Rocca.

Come sempre, una coppia, al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare. La musica di ogni singola puntata è affidata allo showman Paolo Belli accompagnato come sempre dalla sua Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, ricordiamo che è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it.

“Ballando con le Stelle”, adattamento del format Bbc “Strictly Come Dancing”, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.