Due bimbi in coma negli ultimi 6 anni per aver mangiato formaggio a latte crudo: oggi a “Mi manda RaiTre” si parla di contaminazioni alimentari

Dopo il primo caso del 2017, quando un bimbo di quattro anni è finito in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo, questa estate ad avere una simile esperienza è stata una bambina di poco più di due anni.

Nella puntata in onda sabato 28 ottobre alle 9.00 su Rai 3, le telecamere di “Mi Manda RaiTre” sono tornate in Val di Non, dove si trovano il caseificio da cui provengono i formaggi e la malga dove sono stati consumati, per comprendere le responsabilità, le correlazioni fra il formaggio e le condizioni di salute dei due bambini, e come funziona la filiera dei controlli. In trasmissione la testimonianza di Giambattista Maestri, papà del bambino che da quasi sette anni vive in stato neurovegetativo dopo aver mangiato formaggio a latte crudo.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Maria Caramelli, dirigente Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta; Matteo Bassetti, infettivologo e direttore Clinica malattie infettive Ospedale San Martino Genova; Marco Ramelli, direttore Concast Trentingrana.