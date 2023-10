Taylor Swift torna con il disco “1989 (Taylor’s Version)”

Taylor Swift pubblica ‘1989 (Taylor’s Version)’: il prologo, la festa dei fan e l’omaggio di X. Gli ‘Swifties’, stanno festeggiando l’arrivo dell’album, già in cima alle classifiche

Di rado capita di assistere ad un tripudio così compatto per il nuovo progetto di un’artista. Ma quando si tratta di Taylor Swift, ormai non sorprende. La pluripremiata cantautrice ha pubblicato ‘1989 (Taylor’s Version)’, versione ri-registrata dell’album omonimo del 2014, e il mondo non parla d’altro. Il disco e i brani che lo compongono sono schizzati in poche ore in testa alle classifiche, entrando in tendenza su X (Twitter). Proprio il social di Elon Musk ha deciso di partecipare alle celebrazioni con un omaggio alla cantante. Digitando nella ricerca l’hashtag #1989TaylorsVersion si potrà assistere ad un effetto speciale.

IL PROLOGO DI ‘1989 (TAYLOR’S VERSION)’

Oltre alle tracce contenute nell’album, particolare attenzione dei fan anche al prologo, incluso nelle note di copertina, in cui Taylor Swift, oltre a ringraziare i fan, fa chiarezza sui rumors sulla sua sessualità. In passato, infatti, sono circolate voci su presunti flirt segreti della cantante con alcune delle sue amiche più care. Nel prologo Taylor racconta di aver deciso di iniziare a uscire esclusivamente con amicizie femminili dopo essere stata ripetutamente sotto la lente del gossip per le sue frequentazioni maschili, quando non poteva neanche “uscire platonicamente” con gli uomini senza che le persone presumessero che “dormivano” insieme.

“E così ho giurato di non uscire con i ragazzi“, scrive nel prologo. Essendo una persona ottimista, “pensavo che avrei potuto risolvere questo problema se avessi semplicemente cambiato il mio comportamento”, ha scritto. “Ho giurato di rinunciare agli appuntamenti e ho deciso di concentrarmi solo su me stessa, sulla mia musica, sulla mia crescita e sulle mie amicizie femminili. Se uscissi solo con le mie amiche, le persone non potrebbero sensazionalizzare o sessualizzare la cosa, giusto? Avrei imparato in seguito che le persone potevano e lo avrebbero fatto”.

‘1989 (TAYLOR’S VERSION)’, LA TRACKLIST:

Welcome to New York (Taylor’s Version) Blank Space (Taylor’s Version) Style (Taylor’s Version) Out of the Woods (Taylor’s Version) All You Had to Do Was Stay (Taylor’s Version) Shake It Off (Taylor’s Version) I Wish You Would (Taylor’s Version) Bad Blood (Taylor’s Version) Wildest Dreams (Taylor’s Version) How You Get the Girl (Taylor’s Version) This Love (Taylor’s Version) I Know Places (Taylor’s Version) Clean (Taylor’s Version) Wonderland (Taylor’s Version) You Are in Love (Taylor’s Version) New Romantics (Taylor’s Version) Slut! (Taylor’s Version) (From the Vault) Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault) Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault) Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault) Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)

L’OMAGGIO DALLE FILIPPINE

I fan di tutto il mondo, gli ‘Swifties’, stanno festeggiando l’arrivo di ‘1989 (Taylor’s Version). Uno dei tanti omaggi arriva dalle Filippine, dove una folla si è radunata al Gateway Mall 2, nel quartiere di Cubao a Quezon City, per una grande festa in occasione del lancio dell’album.

ERAS TOUR

Con il suo “Eras Tour”, vicino al miliardo e mezzo di dollari di incasso (che le permetterà di battere il record detenuto da Elton John), Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”. Il tour, che approderà anche in Italia allo Stadio San Siro con due date evento il 13 e il 14 luglio, sta generando sold out su sold out con il pubblico in delirio, tanto che durante gli show di Seattle il live ha registrato vibrazioni simili a quelle di un terremoto di magnitudo 2.3. Inoltre, Taylor ha deciso di regalare un bonus per tutto lo staff al lavoro sul tour, per un totale di 50 milioni di dollari.