Stasera su Rai Movie “Come ti divento bella!”: la trama del film

Credere in sé stessi per riuscire nella vita in “Come ti divento bella!” che Rai Movie propone in prima serata: ecco la trama del film

Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un’azienda di cosmetici super glamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell’azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Comincia così la storia del film di Abby Kohn e Marc Silverstein “Come ti divento bella!” con Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski e Naomi Campbell, in onda venerdì 27 ottobre alle 21.15 su Rai Movie.

Renée ha qualche chilo di troppo e non è quello che le riviste patinate identificano come “innegabilmente bella”. La sua vita cambia radicalmente quando un giorno, durante una lezione di spinning, cade e batte la testa. Quando si risveglia, la percezione di sé stessa e del suo corpo è completamente cambiata: si vede bella e irresistibile e sbandiera il suo fascino senza esitazioni. Lei, però, è esattamente come prima, solo più sicura di sé. Questa nuova Renée conquista tutti, specialmente la sua datrice di lavoro, molto severa con gli altri colleghi ed Ethan, un ragazzo che inizia a frequentare. A un certo punto, tuttavia, la situazione le sfugge di mano e quella che era solo maggiore consapevolezza, si trasforma ben presto in qualcos’altro.