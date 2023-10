Nations League calcio femminile: Italia-Spagna in diretta Tv su Rai 2

E’ lo snodo fondamentale per il futuro delle Azzurre in Nations league. Il doppio impegno, Spagna in casa e Svezia in trasferta, dirà molto, se non tutto, delle possibilità della formazione di Andrea Soncin di guadagnare le Finals o, almeno, il secondo posto nel gruppo 4, quello che garantisce la permanenza in League A anche per la prossima stagione.

Con tre punti in due partite, le Azzurre affrontano il doppio impegno con iberiche e scandinave senza l’attaccante della Juve Sofia Cantore e la centrocampista viola Michela Catena, entrambe fermate da problemi fisici che hanno impedito loro la partenza per Salerno, dove venerdì pomeriggio, alle 17.45, è in programma la gara contro le “Rojitas” che, al contrario, saranno in formazione tipo, compresa Jenni Hermoso, che aveva saltato le prime due gare ma che stavolta ha risposto alla convocazione della neo Ct spagnola Montse Tomè.

Italia-Spagna, che sarà preceduta, nei giorni di vigilia, da diverse iniziative legate alla campagna di Komen Italia “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, con attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere, sarà trasmessa in diretta, su Rai 2, venerdì 27 ottobre, dalle 17.30, con il commento di Tiziana Alla e Carolina Morace e le interviste e gli interventi da bordocampo di Sara Meini. In studio, Simona Rolandi e Katia Serra.