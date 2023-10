Integrazione con probiotici: Nutrivel è il primo piano personalizzato

Giuliani presenta Nutrivel il primo piano personalizzato di integrazione con probiotici creato su misura per il singolo individuo

Un Piano Personalizzato di integrazione con probiotici e attivi naturali per ritrovare l’equilibrio intestinale e il benessere fisico: è Nutrivel, l’ultima novità di Giuliani, azienda attiva da oltre 130 anni nel settore farmaceutico, il cui Innovation Team ha messo a punto il primo trattamento su misura, basato sull’analisi dello stile di vita di ogni singolo individuo. Nutrivel coniuga il know-how scientifico Giuliani e l’intelligenza artificiale e, grazie a un avanzato algoritmo, elabora in maniera puntuale le informazioni di ogni persona, identifica l’area di azione in cui intervenire e individua il percorso di integrazione più adatto alle singole esigenze, selezionando un mix di attivi e probiotici.

Infatti, ognuno di noi ha uno stile di vita e un organismo differenti, così come è differente il nostro microbiota, ovvero l’insieme di microrganismi che popolano il tratto intestinale e che è responsabile del nostro benessere. Perciò, per ritrovare e mantenere l’equilibrio è necessario seguire un percorso su misura, capace di agire proprio laddove ne abbiamo più bisogno.

OS’È E COME FUNZIONA IL PIANO NUTRIVEL

Nutrivel è il primo innovativo percorso di integrazione personalizzato, un sistema basato sull’individuazione di 3 integratori tra ben 17 referenze (5 mix di probiotici e 12 attivi naturali). I 3 integratori sono selezionati e proposti sempre in ragione di 1 mix di probiotici e 2 attivi naturali, e compongono pertanto un sistema di integrazione completo e personalizzato.

NUTRIVEL È “IL BENESSERE CHE INIZIA DA TE”

Il Percorso di integrazione comincia con la conoscenza della persona tramite la compilazione di un questionario sul sito nutrivel.it. Attraverso semplici domande a scelta multipla, il questionario permette di inquadrare in quale, tra i 5 ambiti fondamentali per la salute dell’individuo, l’organismo ha più bisogno di supporto: metabolismo e digestione, umore e concentrazione, difese, energia, oppure vitalità e longevità.

I nutrienti naturali vengono quindi selezionati per ogni singolo individuo sulla base delle loro proprietà benefiche intrinseche rispetto all’area di intervento: nasce così il Kit Attivi Nutrivel personalizzato. Dopo aver identificato quali sono le aree di intervento su cui agire, l’individuo potrà scegliere tra i due Percorsi Personalizzati disponibili:

PIANO NUTRIVEL A PERSONALIZZAZIONE BASE: si riceve direttamente a casa il Kit di Attivi creato in base al risultato del questionario e contenente un mix personalizzato di probiotici e attivi naturali.

Piano Nutrivel a Personalizzazione Base: box con 3 flaconi da 90 capsule, per 3 mesi di integrazione.

Prezzo al pubblico: 99 euro

PIANO NUTRIVEL A PERSONALIZZAZIONE AVANZATA: si prenota lo speciale Kit Test Microbiota per la raccolta di un campione di urine che Giuliani provvederà a recapitare, ritirare e ad analizzare. Infatti, grazie ad una avanzata tecnologia di analisi delle urine è possibile rilevare in maniera rapida ed efficace un numero maggiore di informazioni sul microbiota intestinale, rilevando l’attività dei batteri che causano squilibrio.

In attesa dei risultati del test del campione biologico (circa una settimana), all’individuo è richiesto di compilare sul sito o sull’app il Diario Alimentare che permetterà a Giuliani di creare il Piano Nutrizionale per ogni persona. Perciò, chi sceglierà il Percorso Personalizzato Avanzato riceverà a casa propria in un primo tempo, il Kit Test Microbiota con il necessario per la raccolta del campione biologico, ed in seguito:

la box Nutrivel contenente 3 flaconi da 90 capsule, per 3 mesi di integrazione

Il referto dell’analisi del test Microbiota

il Piano Nutrizionale comprensivo di un piano alimentare personalizzato e delle tabelle di alimenti suggeriti, utili ad individuare quegli alimenti ricchi di sostanze per le quali una persona è risultata particolarmente carente

Prezzo al pubblico: 199 euro

Inoltre, per entrambi i Piani Nutrivel, Giuliani mette a disposizione un’Area Personale che accompagna l’individuo durante i 3 mesi di trattamento e lo aiuta a tenere sotto controllo i progressi attraverso aggiornamenti quindicinali e suggerimenti degli esperti.

Nutrivel è naturalmente privo di lattosio e senza glutine, ed è adatto anche a chi segue una dieta vegetariana o vegana. Le capsule di Nutrivel possono essere aperte e la polvere miscelata con liquidi come acqua o tè (non caldi), o yogurt.

Nutrivel è venduto esclusivamente online ed esclusivamente da Farmaè.