Haiducii su Spotify con la versione festival di “Dragostea Din Tei”

La nuova versione “festival” e “strong” di Dragostea Din Tei di Haiducii sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su Spotify, Apple Music e altre piattaforme musicali

Dopo aver lanciato due singoli in due mesi e aver partecipato con successo al Radio Norba Cornetto Battiti Live su Italia 1 e all’Arena Suzuki dai 60 ai 2000 su Rai 1, Haiducii è pronta a sorprendere i suoi fan con una nuova versione “festival” di Dragostea Din Tei per l’etichetta discografica Aetherius dei Dual Beat. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e su tutti i digital stores a partire dal 27 ottobre.

A 20 anni di distanza dal successo mondiale dell’intramontabile e iconica canzone dance che ha dominato tutte le classifiche e fatto ballare e scatenare intere generazioni in tutte le dancefloors del globo, la famosa artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, si presta a una nuova versione in chiave future raven (genere musicale di tendenza che spopola nei dj set di tutto il pianeta) di una delle canzoni più amate e popolari degli anni Duemila. Si tratta del suo terzo singolo in meno di quattro mesi, dato che il 23 giugno scorso è stato rilasciato Troppo Chic (Dragostea Din Tei) in collaborazione con il nuovo volto del pop italiano Caffellatte per la Warner Music Italy e l’11 agosto è stata rilasciata la versione solista di Dragostea Din Tei per l’etichetta indipendente Lushlife Production.

Prodotta dai Dual Beat, duo barese composto dai produttori di musica dance Antony Fennel e Roberto Lopez, e dal produttore e compositore Mr Frog, al secolo Luigi Rana, questa nuova versione festival di Dragostea Din Tei promette di far vibrare i pavimenti di tutti i clubs e festival del mondo.

Reduce da un intenso tour estivo internazionale, che l’ha vista protagonista in numerosissimi festival e concerti, Haiducii racconta: «La musica è energia e vibrazione, poiché riesce ad entrare nel tuo corpo senza chiederti l’età. Pompa il cuore a mille per chi la fa e per chi l’ascolta. La musica è un dono come anche la nostra età. Nel mio caso sono 52 anni che scrivo, interpreto e faccio musica. Quando ho cantato per la prima volta Dragostea Din Tei avevo 33 anni, ero già energica e travolgente per conto mio, forse però ero più attenta a non disturbare o meglio più pacata di oggi sul palco. Oggi dopo vent’anni con la maturità che mi ritrovo e l’esperienza di centinaia di live svolti in ogni parte del mondo, credo di avere più grinta oggi che a 30 anni».

Per poi aggiungere: «Quando ho sentito per la prima volta la versione festival di Dragostea Din Tei eravamo tutti seduti in studio dai Dual Beat, con me sempre il mio adorato marito Miky Falcicchio e Mr Frog. Ai primi suoni (come i primi battiti di una creatura che sta per nascere) mi sono scese le lacrime per l’emozione, poi sono entrata in trance, status attraverso il quale mi vedevo scatenata e scatenare le folle su quelle note musicali. Così è stato dal giorno in cui abbiamo deciso di portarlo nei miei live come chiusura dello show. Credetemi non è la solita variante di Dragostea Din Tei (basterebbe l’originale per scatenare qualsiasi pubblico di qualsiasi età) – sottolinea la nota cantante – la versione festival è veramente straordinaria, sorprendente, unica ed elettrizzante. Ho visto bambini di 5 anni ballare, gente più matura e una donna saltare con una stampella».

«Adoro questa versione e credetemi, la amerete anche voi quando l’ascolterete, ne sono sicura. Per questo ringrazio tutto il team di lavoro, ma anche l’universo per l’energia che mi regala. Viva la musica – conclude l’artista – che continua a regalarmi da più di 50 anni incredibili emozioni».

LA BIOGRAFIA E CARRIERA DI HAIDUCII

Nata il 14 giugno 1971 nella capitale romena da padre olteno e madre moldava, Paula Monica Mitrache ha iniziato la sua carriera nello spettacolo dopo esser stata eletta, per due anni consecutivi, Miss Bucarest. Un percorso in crescita fatto di studio e lavoro. Formatasi nella scuola d’arte musicale di Bucarest, è approdata sulla scena come cantante, attrice e conduttrice per la tv nazionale romena. Oltre alla sua lingua madre parla correttamente italiano, inglese e russo. Da adolescente si è trasferita in pianta stabile in Italia e qui ha iniziato nel 2000 la propria carriera musicale col nome di Paula Mitrache incidendo per l’etichetta Exe Records il brano “Believe in Me”, scritto da Bruno e Roberto Santori. Felice espressione del carattere deciso e grintoso della sua interprete, il ritmo calzante e la linea melodica ben definita di Dragostea Din Tei sono i principali ingredienti dell’hype planetario legati a questo titolo che ancor’oggi imperversa nelle discoteche.

Per la prima volta nella storia un brano in una lingua atipica nella musica contemporanea come quella romena ha superato la cortina di ferro per ergersi a linguaggio universale capace di far ballare persone dai più disparati paesi del mondo. Ma il successo è deflagrato con l’incisione di Dragostea din tei per la casa discografica Universo con il nome Haiducii, ispirato a un leggendario eroe popolare romeno simile all’inglese Robin Hood. Su questa scia ha partecipato con lo stesso brano, come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004, al programma “Stasera pago Revolution” di Fiorello e altre numerose trasmissioni, come Chiambretti Night e Top of The Pops e svariate ospitate su Mtv Italia, Germania, Francia e Svizzera. Dopo la presentazione in un importante festival tedesco del brano “Maria Maria”, ha inciso il singolo “Mne S Toboy Horosho (Nara Nara Na Na)”. Brano in russo con versione inglese “Don’t Get Too Mad at Me”.

Nel 2005 ha inciso “I need a Boyfriend”, una canzone ispirata a sonorità etniche e gitane, con un tocco di pop latino. Il video del singolo ha avuto come regista il coreografo Luca Tommasini, collaboratore di star della musica del calibro di Whitney Houston, Janet Jackson, Madonna, Prince, Kylie Minogue e tanti altri. In seguito sono stati rilasciati i singoli “More ‘n More” (I Love You 2005) e “Boom Boom” (2007).

Nel 2008 è uscito per la casa Universo l’album Paula Mitrache in Haiducii che ha portato la versatile artista ad accostarsi a diversi stili. L’attività musicale in questi ultimi anni si è alternata tra show in tutto il mondo, a momenti di meditazione e introspezione in cui Paula (da 2009 cittadina italiana a tutti gli effetti), si è dedicata all’impegno sociale per la diaspora e i suoi connazionali in Italia, attraverso la creazione dell’associazione socio-culturale Dacia Nicolaiana con sede a Bari. Qui è diventata consigliere socio diplomatico per i rapporti istituzionali con la Romania, dell’allora sindaco di Bari, del Presidente della Regione e del senatore della Diaspora.

Nel 2019 ha pubblicato nuovi progetti tra cui un nuovo singolo “Te iubesc la rasatura” nel progetto Back to the feat, album con grandi artisti dance degli anni ‘90 e importanti collaborazioni internazionali. Dalle sue molteplici attività emerge l’immagine di un’artista a tutto tondo, capace di non perdere il contatto con la realtà e di conservare la coerenza con la sua personalità di donna sensibile, forte e determinata… un po’ come il leggendario eroe popolare di cui porta il nome. Il 3 luglio 2020 ha pubblicato il nuovo singolo “Respira”.

Nell’estate 2022 oltre al tour estivo di piazze, disco e spiagge, tra le più importanti in Italia, ha lanciato un medley romeno, attraverso il quale promuove e divulga le radici del popolo romeno reinterpretando con IE Romaneasca, i brani di Fly Project, Edward Maya, Alexandra Stan e Inna, successi discografici internazionali, i quali dopo Dragostea Din Tei continuano ad essere suonati e cantati in tutto il mondo.

Il 3 giugno 2023 ha dato il via al suo International Tour dalla Germania in occasione del Festival anni 90’s/2000 a Geseke, dopo essersi esibita il 7 maggio scorso proprio nel Paese tedesco durante il super show musicale della trasmissione “ZDF-Fernsehgarten 2023 – Episodio 1” del principale canale televisivo tedesco. Negli ultimi quattro anni consecutivi è stata presente nella chart show tv di RTL (rete televisiva privata tedesca che trasmette in Germania sulle frequenze terrestri e sul dvb-t del digitale terrestre ed è visibile gratuitamente nel resto d’Europa grazie al satellite Astra), poiché è stata riproposta la sua esibizione durante il Capodanno. Il 23 giugno 2023 è uscita Troppo Chic, una nuova versione di Dragostea Din Tei con protagoniste Haiducii e Caffellatte. L’estate 2023 dell’artista è proseguita l’11 agosto con la pubblicazione della sua nuova versione solista dell’iconica canzone dance e con il grande ritorno in tv: si è esibita in coppia con Caffellatte durante la terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live trasmessa il 18 luglio in prima serata su Italia 1 e successivamente da sola durante la seconda serata dell’Arena Suzuki dai 60 ai 2000 trasmessa il 27 settembre sempre in prime time su Rai 1.