Da Moderna un vaccino antitumorale a mRNA anti claudina combinato

Moderna ha avviato una collaborazione per abbinare il suo vaccino antitumorale a mRNA che codifica per la proteina Claudin18.2 combinato con Car-T

Moderna ha avviato una collaborazione per abbinare il suo vaccino antitumorale a mRNA che codifica per la proteina Claudin18.2 con il candidato CAR T autologo Claudin18.2 CT041 (satricabtagene autoleucel) di CARsgen Therapeutics.

“Attaccare i tumori con una terapia a base di cellule T CAR in combinazione con un vaccino contro il cancro potrebbe potenzialmente fornire maggiori benefici clinici ai pazienti”, ha osservato Zonghai Li, Ceo di CARsgen, secondo cui CT041 è la CAR-T “più avanzata” in fase di sviluppo per i tumori solidi.

Secondo le aziende, la collaborazione “prevede la conduzione di studi preclinici e di uno studio clinico di Fase I” per valutare il CT041 con il vaccino antitumorale a mRNA di Moderna. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti, ma le aziende hanno sottolineato che il CT041 è attualmente in fase di studio come potenziale trattamento per i tumori gastrici, pancreatici e altri tumori dell’apparato digerente.

I programmi di valutazione del CT041 comprendono uno studio di Fase Ib per il carcinoma gastrico avanzato e gli adenocarcinomi della giunzione gastroesofagea (GC/GEJ) e uno studio di Fase II di conferma per il GC/GEJ avanzato in Cina, nonché uno studio di Fase I in Cina come terapia adiuvante per il carcinoma pancreatico e uno studio di Fase Ib/II per l’adenocarcinoma gastrico o pancreatico avanzato in Nord America.

Lin Guey, responsabile scientifico delle iniziative di ricerca esterne di Moderna, ha definito il biomarcatore Claudin18.2 “un bersaglio terapeutico promettente per trattare potenzialmente diversi tipi di cancro con un elevato bisogno medico insoddisfatto”.

Claudine, nuovo target terapeutico

La claudina-18.2 (CLDN18.2) è diventato un bersaglio promettente per il trattamento di pazienti affetti da neoplasie dell’apparato digerente, come il carcinoma gastrico (GC), il carcinoma della giunzione gastroesofagea (GEJ), il carcinoma esofageo e il carcinoma pancreatico, a causa della sua espressione limitata nei tessuti sani e della sovraespressione anomala in una serie di neoplasie.

Sono in corso numerosi studi clinici su terapie mirate al CLDN18.2, tra cui anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici, coniugati anticorpo-farmaco (ADC) e terapie con cellule T con recettori chimerici dell’antigene (CAR), alcuni dei quali hanno dato risultati promettenti.

Se questi risultati saranno confermati in studi più ampi, la standardizzazione dei metodi di rilevamento del CLDN18.2 e delle soglie di positività, l’ottimizzazione dei profili di efficacia e sicurezza delle nuove terapie e la ricerca di combinazioni terapeutiche razionali con gli agenti esistenti saranno di aiuto per integrare le terapie mirate al CLDN18.2 nella pratica clinica.

Nelle cellule sane, l’espressione di CLDN18.2 è limitata alle giunzioni strette delle cellule epiteliali differenziate della membrana della mucosa gastrica, dove le funzioni principali di questa proteina sono preservare la funzione di barriera della mucosa gastrica, controllare la differenziazione dei lignaggi cellulari e prevenire la fuoriuscita di ioni sodio e idrogeno nell’acido gastrico.

L’espressione elevata di CLDN18.2 si accompagna spesso al cancro, in particolare alle neoplasie dell’apparato digerente. Eseguendo l’immunoistochimica (IHC) su sezioni di tessuto intero, l’espressione della proteina CLDN18.2 è stata identificata nel 42,2% di una coorte di 481 pazienti tedeschi sottoposti a gastrectomia totale o parziale per GC o GEJ.

Altri competitor per farmaci anti claudine

Commentando la notizia, Sam Fazeli, analista di Bloomberg Intelligence, ha twittato che “l’ingresso di Moderna nella corsa alle Claudine la porta nel mondo di BioNTech. L’aspetto interessante è che Moderna non aveva mai parlato di Claudine prima d’ora”. BioNTech sta sviluppando la terapia Claudin-6 CAR T-cell BNT211, in fase di studio per i tumori solidi.

Tra le altre aziende che stanno sviluppando terapie mirate alle Claudine c’è Astellas, che il mese scorso ha dichiarato che il suo dossier per l’anticorpo monoclonale zolbetuximab mirato a CLDN18.2 ha ottenuto una revisione prioritaria per i pazienti di prima linea con adenocarcinoma GC/GEJ localmente avanzato non resecabile o metastatico HER2-negativo.

All’inizio dell’anno AstraZeneca ha siglato un accordo di licenza del valore potenziale di oltre 1,1 miliardi di dollari per i diritti globali del coniugato anticorpo-farmaco sperimentale CMG901 di KYM Biosciences, anch’esso mirato alla proteina Claudin 18.2.