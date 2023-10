A Chatillon weekend dolce con la Sagra del Miele 2023

La ventesima edizione della Sagra del Miele è pronta a fare il suo ritorno a Chatillon (Ao) sabato 28 e domenica 29 ottobre

La ventesima edizione della Sagra del Miele è pronta a fare il suo ritorno a Chatillon(Ao) sabato 28 e domenica 29 ottobre. L’evento coinvolge centinaia di espositori e migliaia di visitatori in un appassionante celebrazione del miele e dei suoi derivati. La kermesse – organizzata dall’Amministrazione Comunale di Chatillon in collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Associazione Consorzio Apistico della Valle D’Aosta e la Pro Loco – rappresenta da sempre un punto di riferimento per gli amanti del miele e della natura.

In particolare evidenza il Concorso regionale dedicato ai mieli valdostani suddivisi per categoria: metterà in luce la varietà e la qualità del miele della Valle. Quello di rododendro, di millefiori chiaro o scuro, di castagno, di tarassaco e di tiglio. Verranno assaggiati e giudicati con la premiazione finale dei migliori di ciascuna categoria. La competizione è volta a promuovere il prodotto valdostano lavorato senza trattamenti termici che ne possano compromettere le proprietà organolettiche, il suo profumo e i differenti gusti.

Oltre alle bancherelle variopinte disseminate per il borgo di Chatillon, l’evento offre una serie di proposte collaterali: dagli antichi attrezzi per l’apicoltura alle degustazioni dei mieli vincitori del Concorso. Senza dimenticare gli spettacoli e le altre attività che coinvolgeranno tutti i visitatori. Molti dei quali provenienti dalla Svizzera e dalla Francia, desiderosi di scoprire il mondo delle api e del miele della Valle D’Aosta. E arriviamo alla novità di quest’anno.

Nella ventesima edizione, Chatillon introduce una nuova iniziativa: la prima edizione di “Mielivres”, ovvero il “Festival de la Nature et de l’Environnement”. Questo festival letterario – ospitato presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini di via Chanoux – metterà in risalto i libri di autori valdostani legati al territorio. Tutto questo grazie anche alla collaborazione delle Edizioni Pedrini. Tra i momenti salienti segnaliamo la presentazione di un estratto dal libro “La Vita delle Api” di Maurice Maeterlinck, premio Nobel per la letteratura nel 1911, con una prefazione del sindaco di Chatillon Camillo Dujany. Questo volume viene stampato in edizione limitata in occasione del ventennale della Sagra del miele.

Il programma completo della Kermesse include appuntamenti quali il “Chateau Miel Parco Castello Passerin D’Entreves”, il 28 ottobre. Il giorno seguente, domenica 29, premiazione del Concorso “Mieli della Valle D’Aosta. Il sindaco di Chatillon Camillo Dujany ha dichiarato: “ La Sagra del miele è un’occasione per conoscere la bellezza della nostra Valle, assaporare il suo miele di alta qualità e immergersi nella cultura locale. Siamo orgogliosi di celebrare quest’ultima edizione con la prestigiosa aggiunta del “Festival Mielivres”, novità che porterà una dimensione letteraria e al tempo stesso ecologica dell’evento.

Ulteriori informazioni Gruppo Cultura e Comune 0166560627 – 3287304700