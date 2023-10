Previsioni meteo 26 ottobre 2023: breve pausa dalle piogge

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 ottobre 2023: parziale miglioramento del tempo sull’Italia ma entro il weekend in arrivo altre perturbazioni

Dopo la nuova ondata di maltempo che ha colpito l’Italia, specie al Nord e al Centro, condizioni meteo in parziale miglioramento nella giornata di oggi. Avremo cieli nuvolosi ma con assenza di piogge, per una breve pausa asciutta. Entro domani è atteso infatti l’arrivo di un nuovo passaggio instabile con una saccatura atlantica e un minimo in approfondimento proprio sull’Italia. Condizioni meteo che saranno dunque ancora instabili. Resta invece incertezza per il finale di ottobre, con i modelli che ipotizzano un miglioramento del tempo e maggiore stabilità.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino piogge sparse su Liguria e Alpi orientali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi possibili anche sulla Lombardia, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabioli o in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito con possibilità di piogge sparse. Al pomeriggio locali fenomeni sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo isolate piogge su Toscana e Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campana, Calabria e Basilicata, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge tra Campania e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .