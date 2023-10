Per Sgarbi a Miss Italia è già finita: parola di Fratelli d’Italia

“Sgarbi, per te Miss Italia finisce qui”: il critico d’arte fuori dalla giuria? Fratelli d’Italia scarica il sottosegretario alla Cultura finito nella bufera

“Per lui miss Italia finisce qui”. Fratelli d’Italia scarica Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura, al centro della polemiche per alcune inaugurazioni e conferenze retribuite, non presiederà la giuria di miss Italia. Un ingaggio da 10mila euro per la manifestazione che si svolgerà dal 7 all’11 novembre a Salsomaggiore Terme

Durante una conferenza stampa alla Camera per promuovere il concorso, Patrizia Mirigliani spiega così la presenza del sottosegretario: “È stato contattato diversi giorni fa e al momento non è confermato. Lo abbiamo contattato per la sua capacità di interpretare e raccontare la bellezza, ma non abbiamo avuto alcuna notizia. Penso quindi che non sia con noi”. Più lapidario Fabio Pietrella, deputato di Fdi presente alla conferenza: “Per lui miss Italia finisce qui”.