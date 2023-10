In radio e in digitale “Anice”, il nuovo brano di Paul Giorgi

Fuori “Anice”, il nuovo singolo di Paul Giorgi che con questa release fa il suo ingresso nel roster della label Factory Flaws

“Anice è un pezzo fresco fatto di cammelli, bicchierini e letti sfatti. E’ un “secondo” primo brano, dopo diverso tempo di silenzio. Parla di una storia quasi surreale che si muove sopra un ritmo incessante dai toni beatlesiani.” dice Paul Giorgi a proposito del pezzo.

“Anice” è nato qualche estate fa quasi per gioco, ironizzando sul fatto che quando siamo poco sobri riusciamo a lasciarci andare a dichiarazioni e discorsi che da lucidi spesso non faremmo – Anice, Ne basta poco per pentirmene, Ma tu che sei cattiva lo sai bene sì, Che se vuoi parlare poi fai così – un testo un po’ paradossale che si muove su una strumentale che raccoglie le influenze musicali di Paul Giorgi e le sue radici.

Ad Ascoli Piceno, la città dell’artista, l’anice è il primo ingrediente dell’Anisetta Meletti, il liquore simbolo del luogo e protagonista del brano, insieme al cuore del narratore. Questo è un primo estratto del nuovo progetto dell’artista, che dopo l’uscita di alcuni brani rilascerà nel 2024 un EP.

instagram

Biografia

Paul Giorgi, classe 1995, nasce ad Ascoli Piceno e inizia a studiare tastiera da bambino. Si diploma in chitarra moderna, lascia ingegneria, si innamora diverse volte e registra alcune canzoni in un progetto indie rock chiamato “The Koffess” nel 2017. Tra le altre cose sviluppa un omnichord per iOS collaborando con Calcutta e Andrea Suriani e quando decide di dedicare le sue energie alla musica, inizia a lavorare sul suo progetto come cantautore e parallelamente anche come produttore per altri artisti della sua zona. Nel 2020 lavora al suo primo album trasferendosi in uno studio in campagna dove registra e pubblica nel 2021 il suo disco d’esordio “Safari Pop”, che riceve il supporto del pubblico e delle piattaforme streaming (in copertina due volte nella playlist editoriale Spotify Scuola Indie).

La dimensione live gli permette di mostrare il suo estro e coinvolgere ancora di più chi lo ascolta; nel 2021 suona in apertura ai Bnkr44 e nel 2023 in apertura di Cavetown sul palco principale del Circolo Magnolia. Il 25 Agosto 2023 torna con un nuovo singolo “Anice”, con cui fa il suo ingresso nella label Factory Flaws e in autunno usciranno nuovi brani che anticipano il suo nuovo progetto in uscita il 2024.