D4GNA a supporto del geoportale nazionale dell’archeologia

Il laboratorio InfraScience dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione (Isti) del Cnr, attraverso l’infrastruttura D4Science, ha lanciato lo scorso luglio D4GNA (Dataset per il geoportale nazionale per l’archeologia), un nuovo servizio per la pubblicazione di informazioni su progetti di ricerca archeologica svolti in regime di concessione ministeriale da università, enti di ricerca italiani e stranieri ed altri soggetti istituzionali nel territorio italiano a partire dal 2019.

Il servizio, di rilevanza nazionale, è il risultato della collaborazione con l’Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA) e l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU). D4GNA fa parte delle attività che hanno permesso il recente lancio del Geoportale Nazionale per l’Archeologia, un portale sviluppato da ICA, nell’ambito della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di offrire una carta archeologica dinamica del territorio nazionale, di accesso libero e di facile consultazione, aperta al riuso e all’integrazione da parte di tutti gli utenti.

D4GNA rende consultabili, attraverso una mappa dinamica, dati archeologici filtrabili a livello internazionale o italiano, e poi regionale, provinciale o comunale. Attraverso una ricerca testuale o su mappa è possibile visualizzare e interrogare l’anagrafica minima delle indagini, accedendo a relazioni, documentazione fotografica, planimetrie e relativi metadati. D4GNA è dunque uno strumento per la condivisione e la fruizione di preziosi dati archeologici, facilmente consultabile da esperti, ricercatori, funzionari preposti alla tutela e tutti coloro che sono interessati alla conoscenza del patrimonio storico.

I risultati raggiunti saranno ulteriormente consolidati grazie all’accordo di collaborazione siglato tra Cnr-Isti e ICA in cui l’uso dell’ambiente virtuale D4GNA, oltre a facilitare la pubblicazione e condivisione dei dataset relativi a interventi archeologici, proseguirà nei prossimi anni, favorendo il processo di dematerializzazione della documentazione prodotta nell’ambito della pubblica amministrazione.

