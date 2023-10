A Roma torna Salum’è, la mostra mercato di salumi rari italiani

Dal 28 al 29 ottobre 2023 a Roma prende il via Salum’è, la seconda edizione della manifestazione che celebra i salumi rari di qualità made in Italy

Sta per arrivare Salum’È, la mostra mercato che promuove e valorizza i salumi rari italiani. La seconda edizione della manifestazione che celebra l’arte norcina del Belpaese, quest’anno cambia location: dal 28 al 29 ottobre 2023 presso la Città dell’Altra Economia si potranno degustare più di 150 salumi italiani. Un viaggio lungo la Penisola che coinvolgerà appassionati, operatori del settore e ristoratori che potranno assaporare e acquistare i prodotti esposti. Oltre alle degustazioni non mancheranno incontri di approfondimento, tra cui il seminario di Campagna Amica.

Salum’È è una manifestazione ideata da La Pecora Nera Editore – casa editrice attiva da oltre vent’anni nel mondo dell’enogastronomia, specializzata nella realizzazione di guide ed eventi – e Vincenzo Mancino, esperto conoscitore della produzione e lavorazione di salumi e formaggi, impegnato nella valorizzazione e tutela delle piccole realtà agricole attraverso alcuni progetti imprenditoriali tra i quali la bottega con cucina ProLoco DOL (Di Origine Laziale).

“Abbiamo scelto di realizzare degli eventi verticali su singoli comparti dell’agroalimentare – Salum’È è uno di questi – in quanto riteniamo che sia il modo migliore per valorizzare il lavoro dei produttori di qualità” affermano gli editori de La Pecora Nera e aggiungono: “Gli operatori ho.re.ca. e gli appassionati potranno approfondire la propria conoscenza sul mondo dei salumi artigianali parlando direttamente con i produttori e acquistarli ad un prezzo disintermediato“.

Le aziende espositrici, selezionate da Vincenzo Mancino, potranno vendere i propri prodotti a tutti coloro che prenderanno parte alla mostra-mercato. “Benessere animale, allevamenti virtuosi, trasformazioni naturali, Salum’È incontra i migliori produttori, artigiani del Belpaese per confrontarsi, per conoscere le loro storie e farle conoscere ai consumatori. Oggi questo incontro è sempre più necessario, sia per sostenere le loro produzioni ma principalmente per condividere con loro racconti e conoscenza” dichiara Mancino.

Protagonista, quindi, sarà l’arte norcina della nostra Penisola che si diversifica in una vasta e sfaccettata molteplicità di produzioni: “Dal prosciutto di mangaliza alla mortadella di asino di Esperia, dalla salsiccia di maiale nero lucano alle preparazioni di salami di bufala e al vero speck trentino prodotto con antiche ricette di famiglia, Salum’È rappresenta le tradizioni e le nuove creazioni di uomini che eroicamente salvaguardano con il loro lavoro il nostro passato e il nostro futuro. Il cibo buono viene da queste mani” aggiunge Vincenzo Mancino.

Nel corso della manifestazione saranno organizzate anche delle sessioni formative per conoscere meglio il mondo italiano dei salumi. Da non perdere il seminario dal tema: “L’importanza della filiera corta in agricoltura” tenuto da Carmelo Troccoli, direttore della Fondazione Campagna Amica e Vincenzo Mancino. “Uno dei principali obiettivi di Campagna Amica, è quello di creare un legame forte tra agricoltori e cittadini. Occasioni come questa servono proprio a questo e quel rapporto di fiducia che nasce tra produttori e consumatori lo ritroviamo nei nostri mercati contadini” specifica Troccoli.

Quest’anno Salum’È vedrà la partecipazione di Gabriele Bonci, uno dei panificatori romani più celebri d’Italia, che porterà una selezione delle sue specialità, evidenziando come pane e salame sia un binomio sempre perfetto e intramontabile.



Domenica 29 ottobre 2023 dalle ore 10:00 alle 19:00

Costo del biglietto d’ingresso: 5.00 euro

https://www.salumefiera.it/

Città dell’Altra Economia

