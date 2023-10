A “Elisir” su Rai 3 si parla di meditazione e cibi congelati

Stamani su Rai 3 torna l’appuntamento con il programma “Elisir”: si parlerà di stipsi, “mosche volanti”, meditazione, cibi congelati

Nuovo appuntamento, giovedì 26 ottobre alle 10.30 su Rai 3, con “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. Si comincerà parlando di un disturbo come la stipsi, che può peggiorare notevolmente la qualità di vita delle persone. Quali possono essere le cause di questo disturbo? Come si affronta? Ne parlerà in studio il professor Carlo Fabbri, direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva all’Ospedale di Forlì-Cesena.

E poi, cosa sono le “mosche volanti”? Perché compaiono all’improvviso, rendendo difficoltosa la visione? A queste e altre domande risponderà il professor Leopoldo Spadea, direttore di Oftalmologia all’Ospedale Umberto I di Roma.

Il focus dedicato allo stile di vita sarà sulla meditazione: quando può essere utile? Come si impara a praticarla? Lo spiegherà Antonino Raffone, professore associato di Psicologia all’Università Sapienza di Roma. Infine, si farà chiarezza sui cibi congelati: è vero o falso che il freddo distrugge le vitamine? È meglio scongelare a temperatura ambiente o in frigorifero? Risponderà Rolando Bolognino, docente al Master in Scienze della Nutrizione e Dietetica Clinica presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.